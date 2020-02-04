Евровидение-2020: "оглушающий воин" участвует в отборе на конкурс (Видео)

В этом году в отборе на Евровидение-2020 от Австралии с композицией LIFE принимает участие "оглушающий воин" - певец iOTA (Шон Хэйп). Зрителю он известен по оскароносному фильму "Безумный Макс: Дорога ярости", где он играл слепого гитариста-огнеметчика Coma Doof Warrior, подвешенного на тросах боевого грузовика со стеной из динамиков с сабвуферами. Пройдет ли iOTA дальше, станет известно совсем скоро. В Австралии нацотбор, как и в Украине, стартует в ближайшие выходные.