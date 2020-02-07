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Группа Foals выпустили клип на заключительную песню нового альбома (Видео)

Группа Foals выпустили клип на заключительную песню нового альбома (Видео)
14:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Британские инди-рокеры выпустили клип на песню Neptune.

Британские инди-рок группа Foals презентовала клип на песню Neptune. Трек является заключительной композицией второй части их альбома 'Everything Not Saved Will Lost'.

Режиссером видео выступил Дэвид Ист, которому удалось соединить естественную красоту с образами, которые вызывают в воображении ощущение мира, балансирующего на гране апокалипсиса.

Как говорит фронтмен группы Яннис Филиппакис, этот трек показывает попытку побега и смертность, некий опыт за пределами тела, когда все ненужное остается позади.

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Ранее, ребята из группы подтвердили, что песня в видео версии сокращена не будет. Длина трека составляет 10 минут.

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Музыка, Клип, Песня, Foals, Трек, Neptune.
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