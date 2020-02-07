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Пятница, 07.02.2020
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В память о Nipsey Hussle: Джастин Тимберлейк и Meek Mill в новом совместном клипе "Believe" (Видео)

В память о Nipsey Hussle: Джастин Тимберлейк и Meek Mill в новом совместном клипе "Believe" (Видео)
21:02 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Meek Mill посвятил работу покойному рэперу Nipsey Hussle.

Рэпер и бывший возлюбленный Ники Минаж - Meek Mill выпустил новый трек Believe, записанный вместе с поп-певцом Джастином Тимберлейком.

Также вышел лаконичный клип на новинку. В видео рассказывается история девушки, у которой полицейские арестовывают отца и сажают тюрьму. Она тяжело переживает это и решает заняться боксом, чтобы заглушить душевную боль.

Meek Mill посвятил работу покойному рэперу Nipsey Hussle, которого застрелили в прошлом году. В клипе певец держит в руках кулон с его изображением.

Они вернулись: The Pussycat Dolls презентовали новый клип (Видео)

Как сообщалось ранее, Джастин Тимберлейк и его жена решили обратиться к семейному психологу.

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Все по теме:

Клип, Джастин Тимберлейк, Песня, Believe, Meek Mill, Nipsey Hussle.
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