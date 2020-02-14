Нацотбор на Евровидение 2020: правила голосования во втором полуфинале

Новости культуры:Уже завтра, 15 февраля, состоится трансляция второго полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2020".

Организаторы национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 опубликовали правила голосования для второго полуфинала, который состоится 15 февраля. Подробную информацию можно найти на сайте eurovision.stb.ua.

Решение о том, кто пройдет в финал, будет приниматься с помощью суммы судейских баллов и результатов голосования жюри. Если несколько артистов в итоге наберут одинаковое количество баллов, преимущество получит тот, за кого больше голосов отдали зрители.

Чтобы отдать свой голос за понравившегося артиста, телезрителям надо будет отправить SMS с его порядковым номером на номер 7766. Кроме того, бесплатно проголосовать можно при помощи мобильного приложения "Телепортал". За одного участника будет засчитываться только одно SMS с одного телефонного номера или один голос в приложении.

Напомним, участники будут выступать в таком порядке:

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

Порядковый номер и является кодом для голосования, старт которому ведущий даст после того, как выступят все участники.

Фото www.instagram.com/eurovision.ua

Напомним, в этом году нацотбор на Евровидение-2020 проходит в три этапа. Два полуфинала - 8 и 15 февраля: в каждом выступает по восемь участников, трое из которых пройдут в финал. Финалистов первого полуфинала можно посмотреть по ссылке. Итоговая шестерка сразится за право представлять Украину на Евровидении-2020 во время финального шоу нацотбора 22 февраля. Тогда же станет известно имя победителя.

Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры нацотбора снова будет Сергей Притула.

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих. Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который пройдет 12 мая.