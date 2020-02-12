Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss

Новости культуры:Второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020 пройдет в эту субботу, 15 февраля.

Второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020 пройдет в эту субботу, 15 февраля.

Уже сейчас известны имена звездных гостей песенного проекта.

Ранее мы сообщали о том, что вне конкурсной программы выступит София Иванько, которая достойно представила Украину на Детском Евровидении-2019. Теперь стало известно, что во втором полуфинале также выступит популярная украинская рок-группа The Hardkiss, а также представитель Чехии на "Евровидении-2020" Бенни Кристо.

Напомним, 8 февраля прошел первый полуфинал Национального отбора участников на "Евровидение-2020". За результатами голосования звездного жюри и многочисленных зрителей в финал Национального отбора на Евровидение, который состоится 22 февраля, прошли: KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil.