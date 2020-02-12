Скачать
Среда, 12.02.2020
Дело Шеремета: Полиция обнародовала новые доказательства
Дело Шеремета: Полиция обнародовала новые доказательства
Украина договорилась о безвизе с еще одной страной
Украина договорилась о безвизе с еще одной страной
Санитра оценил перспективы сборной Украины на ЧМ по биатлону
Санитра оценил перспективы сборной Украины на ЧМ по биатлону
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 февраля

Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss

Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss
12:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020 пройдет в эту субботу, 15 февраля.

Второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020 пройдет в эту субботу, 15 февраля.

Уже сейчас известны имена звездных гостей песенного проекта.

Ранее мы сообщали о том, что вне конкурсной программы выступит София Иванько, которая достойно представила Украину на Детском Евровидении-2019. Теперь стало известно, что во втором полуфинале также выступит популярная украинская рок-группа The Hardkiss, а также представитель Чехии на "Евровидении-2020" Бенни Кристо.

Melovin выступил в первом финале нацотбора на Евровидение 2020 (Видео)

Напомним, 8 февраля прошел первый полуфинал Национального отбора участников на "Евровидение-2020". За результатами голосования звездного жюри и многочисленных зрителей в финал Национального отбора на Евровидение, который состоится 22 февраля, прошли: KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

The Hardkiss, Евровидение 2020, София Иванько, Нацотбор 2020, Бенни Кристо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
02 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
03 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
04 Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)
05 Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев снова предупредили о сильном ветре
Украинцев снова предупредили о сильном ветре
В Украине появилось Агентство для управлению госдолгом
В Украине появилось Агентство для управлению госдолгом
В Украине вырос &quot;индекс счастья&quot;
В Украине вырос "индекс счастья"
Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss
Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь