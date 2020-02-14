Одинокий манекен: Сэм Смит представил новый клип на песню "To Die For" (Видео)

Новости культуры:Композиция вошла в одноименный альбом музыканта.

Украинские музыканты Настя Каменских и Dzidzio оказались не единственными, кто выпустил ко Дню святого Валентина новую музыку. Так, британский певец Сэм Смит (Sam Smith) также презентовал сегодня клип на песню To Die For.

Композиция вошла в одноименный альбом музыканта, релиз которого запланирован на 1 мая.

В новом ролике показан грустный и одинокой манекен, который провожает взглядом счастливых покупателей и мечтает влюбиться.

Как сообщалось ранее, Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать".