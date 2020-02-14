Скачать
Пятница, 14.02.2020
Зеленский начал визит в Германию
Зеленский начал визит в Германию
Расследование "Схем": в НОТУ отреагировали на намерения Офиса президента
Расследование "Схем": в НОТУ отреагировали на намерения ОПУ
Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей
Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей
Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование

Одинокий манекен: Сэм Смит представил новый клип на песню "To Die For" (Видео)

Одинокий манекен: Сэм Смит представил новый клип на песню "To Die For" (Видео)
20:52 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:Композиция вошла в одноименный альбом музыканта.

Украинские музыканты Настя Каменских и Dzidzio оказались не единственными, кто выпустил ко Дню святого Валентина новую музыку. Так, британский певец Сэм Смит (Sam Smith) также презентовал сегодня клип на песню To Die For.

Композиция вошла в одноименный альбом музыканта, релиз которого запланирован на 1 мая.

В новом ролике показан грустный и одинокой манекен, который провожает взглядом счастливых покупателей и мечтает влюбиться.

Как влюбить в себя мужчину: Оля Цибульская презентовала трек Prosecco (Видео)

Как сообщалось ранее, Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Клип, Сэм Смит, To Die For.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
02 С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках
03 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
04 Обои для кухни 2020: модные идеи и решения (Фото)
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Декларации Зеленского: в НАПК объяснили свои действия
Декларации Зеленского: в НАПК объяснили свои действия
Реверс &quot;Дружбы&quot;: Беларусь намерена закупить нефть у Польши
Реверс "Дружбы": Беларусь намерена закупить нефть у Польши
Качка: Ограничения на поставки мяса птицы в ЕС сняты
Качка: Ограничения на поставки мяса птицы в ЕС сняты
Сретение Господне 2020: приметы, традиции и запреты
Сретение Господне 2020: приметы, традиции и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь