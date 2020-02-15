Нацотбор на Евровидение 2020: песни участников второго полуфинала (Видео)

Новости культуры:Второй полуфинал Национального отбора Евровидения-2020 начнется сегодня, 15 февраля.

20 января организационный комитет Национального отбора на Евровидение-2020 опубликовал список участников, которые будут соревноваться за право представить Украину на вокальном конкурсе в Нидерландах. Первые 8 участников уже выступили во время первого полуфинала, в ходе которого определились трое финалистов: Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. А сегодня, 15 февраля, за победу поборются 8 других конкурсантов.

Финальный отбор, на котором за победу будут бороться 6 участников, зрители смогут увидеть 22 февраля. Два полуфинала и финал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.

Песни участников второго полуфинала Нацотбора

№ 1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

MOONZOO – электронная группа, которую создали во Львове в 2018 году. Первым синглом группы стала песня Alive. Альбом под этим названием вышел в конце 2018 года и стал одним из лучших дебютных релизов года. Впоследствии во время записи пластинки MOONZOO начали сотрудничать с американским рэпером нигерийского происхождения – F.M.F. Sure.

№2. FO SHO

FO SHO – это афроукраинский молодой хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Музыка сестер Бетти, Мариам и Сионы Эндале – это симбиоз современных жанров от trap до hip-hop.

№3. Элина Иващенко

Элина Иващенко родилась в 2002 году в городе Бровары Киевской области Украины. Окончила Броварскую музыкальную школу и учится в Киевском институте музыки имени Р. М. Глиэра. Девушка работает ведущей на радиостанции "Наше Радио" и преподавателем вокала. Одержала победу в песенных шоу Украины ("Х-фактор" и "Голос. Дети"). Элина Иващенко является обладательницей Гран-при фестиваля "Черноморские игры-2018".

№4. Александр Порядинский

Александр Порядинский – самый молодой победитель известного певческого шоу "Х-фактор". Впервые заявил о себе в 4 сезоне шоу "X-фактор", который вышел на экраны 5 октября 2013 года. Все выступления в прямых эфирах прошли для певца без номинаций и "битв за жизнь".

№5. GARNA

GARNA – это сольный проект певицы Елены Левашевой и музыкального продюсера Алексея Хорольского. Харьковская певица является автором собственных песен, вокалисткой симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera.

№6. KHAYAT

KHAYAT – молодой украинский певец, который выступает в жанре фольктроника. Стал особенно известным после участия в Национальном отборе на Евровидение-2019, после чего выпустил дебютный альбом KHMIL'.

№7. David Axelrod

David Axelrod – сценическое имя Владимира Ткаченко. Свой музыкальный талант он открыл еще в школе, активно принимая участие в концертах, а позже в студенческих фестивалях. В 2004 году стал финалистом шоу "Шанс-4". В сентябре 2010 года Ткаченко принял участие в шоу "Х-фактор" дойдя до финала. Через год, в 2011 году Владимир участвовал в шоу "Танцы со звездами", завоевав "бронзу" проекта со своей партнершей Ириной Лещенко. В шаге от финала распрощался с популярным шоу "Голос страны-9".

№8. TVORCHI

TVORCHI – музыканты из Тернополя, которые создают качественную музыку. Их хит Believe вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине. Электронный дуэт сформировался в 2018 году совершенно случайно. Андрей подошел к Джеффри на улице, чтобы проверить свой уровень владения английским и пообщаться с носителем языка. Знакомство быстро переросло в творческую коллаборацию. Андрей стал саунд-продюсером и аранжировщиком, а Джеффри – автором текстов и вокалистом.