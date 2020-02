Оззи Осборн презентовал еще одну дуэтную песню (Видео)

Композиция записана с американским музыкантом Post Malone и называется It’s a Raid. Трек войдет в новый альбом Оззи Ordinary Man, релиз которого запланирован на 21 февраля 2020 года. Это уже вторая совместная работа фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна и Post Malone — первой стал трек Take What You Want, вошедший в последний альбом Post Malone - Hollywood’s Bleeding.