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Четверг, 20.02.2020

Оззи Осборн презентовал еще одну дуэтную песню (Видео)

Композиция записана с американским музыкантом Post Malone и называется It’s a Raid. Трек войдет в новый альбом Оззи Ordinary Man, релиз которого запланирован на 21 февраля 2020 года. Это уже вторая совместная работа фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна и Post Malone — первой стал трек Take What You Want, вошедший в последний альбом Post Malone - Hollywood’s Bleeding.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Песня, Дуэт, Музыкант, Оззи Осборн, Трек, Post Malone.
18:12 Сегодня Телеграф
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