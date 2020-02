Как прошел 6 выпуск "Голосу страны-10" и какие тренеры уже сформировали свои команды (Видео)

Новости культуры:Ссоры, блокировка конкурентов и переманивание под "свое крыло" добавили перчинки одному из последних выпусков слепых прослушиваний.

Грандиозный проект "Голос страны", который стал юбилейным, до сих пор продолжает искать таланты Украины на слепых прослушиваниях. Звездные тренеры уже находятся на финишной прямой по участникам в своих командах, а некоторые из них уже могут с облегчением выдохнуть, поскольку завершили первый этап шоу.

Шестой выпуск проекта "Голос страны" 10 сезон был по-настоящему горячим и эмоциональным, ведь борьба за лучших вокалистов кастинга была довольно напряженной.

Оценивали выступления участников в креслах тренеров традиционно Тина Кароль, Дан Балан, Монатик, Настя Каменских и Потап. Что интересного происходило в новом выпуске шоу на телеканале "1+1" – читайте на LifeStyle 24.

Татьяна Ничай

О том, что 21-летняя девушка со Львова пойдет на вокальный проект, она первому сообщила отцу. Он все время проводит в дороге и редко видится с дочерью, но изрядно обрадовался, что Таня решила пойти по профессиональному пути и взойти на музыкальный "Олимп". На сцене проекта она потрясающе исполнила известный хит Dancing Queen и смогла развернуть кресла Тины Кароль и пары Насти Каменских и Потапа, но выбрала знаменитый дуэт.

Василий Процюк

26-летний парень из Ровенской области является офицером Вооруженных сил Украины. Петь Василий нигде не учился, поскольку является самоучкой. А все началось с университета, где его коллеги услышали, как он поет. Однажды они сказали, что хватит петь в стенах заведения – пора выходить на сцену. Поэтому он решился и поехал на 10 сезон "Голоса страны", где исполнил лирическую песню "Прости" Сергей Бабкина. На его голос развернулась единственная Тина Кароль, к которой Василий очень хотел попасть.

Ирина Повзун

31-летняя женщина из города Волочиск на Хмельниччине уже была на музыкальном проекте "Голос страны", но в 1 сезоне. Тогда ее тренером был Александр Пономарев, который, по словам хейтеров, продвигал ее в шоу-бизнесе. Ирина все отрицает и говорит, что грязные слухи о нем еще долго "гуляли" по Украине. На 10 сезон девушка приехала, чтобы доказать, что она сможет еще раз покорить сцену без наставников. Но с песней Think Ареты Франклин на этот раз ей это не удалось.

Юлия Коровко

22-летняя девушка из Харьковской области поет с детства. Но несмотря на желание быть на большой сцене, она всегда комплексовала из-за своего лишнего веса. Она призналась, что когда поет – то забывает о всех недостатках. Поэтому она с 5 или 6 попытки в конце концов попала на слепые прослушивания и исполнила песню Нади Дорофеевой "Дым", чем покорила Потапа и Настю и автоматически попала в их команду.

Олеся Лейченко

19-летняя девушка из города Днепр сразу вышла на сцену проекта, не рассказав деталей о себе и сразу поразила исполнением песни "Сердце" The Hardkiss. Сначала Тина Кароль подумала, что это солистка группы Юлия Санина, песню которой исполняла участница, но нет, ей оказалась юная конкурсантка. Впрочем, Тина и пара Насти и Потапа развернулись на пение, а когда решил развернуться Монатик, Тина впервые за прослушивание его заблокировала. Поэтому, Олеся должна была решить между двумя "креслами", но все же выбрала Потапа и Настю Каменских. На этой участнице команда супругов закрыла свой набор конкурсантов.

Денис Жупник

Радио– и телеведущий из города Днепр с 15 лет поет, но до сих пор нигде себя не реализовал в музыке. Однако его голос уже можно было услышать с экранов телевизоров, правда, в роли султана Мурата, поскольку он озвучивает его в сериале "Великолепный век". На песню Монатика "Жизнь поет" неожиданно развернулся не сам Монатик, а Тина Кароль, которая автоматически и взяла его в свою команду.

Ульяна Горбачевская

45-летняя женщина со Львова является исполнительницей и исследовательницей украинских аутентичных песен. Кроме этого она мама 3 детей, а в вокальном деле ее поддерживает семья. Женщина уверена, что народную украинскую песню нужно продвигать среди молодежи, и раньше это на проекте "Голос страны" удавалось таким звездам, как KHAYAT и Кати Chilly. На сцене "Голоса" Ульяна исполнила старую песню "Доле", на которую сразу же откликнулась Тина Кароль и автоматически забрала в свою команду.

Александра Горупа

Девушка всю жизнь пела и всегда чувствовала, что будет на большой сцене. Но как-то ей пришлось на время забыть о музыке, поскольку она в 20 лет вышла замуж и стала жертвой домашнего насилия. Долгое время она боялась рассказать об этом родителям, потому что боялась осуждения с их стороны. Александра пришла на проект, чтобы рассказать всем, что нужно уходить от плохих мужчин и ничего не терпеть. На сцене она исполнила легендарный хит Unbreak my heart Тони Брэкстон, на который развернулся Дан Балан и забрал в свою команду.

Владимир Митев

33-летний мужчина из Киева в жизни является совсем другим, чем на сцене. Он переодевается в сценический образ дрег-королевы (drag queen), подобно Верке Сердючке, и покоряет зрителей необычными шоу. На слепые прослушивания он пришел в ярком наряде – в пышном платье, парике и с макияжем – чтобы выполнить оперную арию. Впрочем, на его исполнение так никто из тренеров и не развернулся.

Никита Ходос

22-летний юноша из Минска, Беларусь, вырос в многодетной семье – у него 5 младших братьев. Чтобы "не сидеть" у мамы на шее он начал петь на улицах и так зарабатывать себе на жизнь. На сцене проекта "Голос страны" он исполнил песню See You Again, на которую развернулся один только Монатик. Так парень попал в его команду.

Роман Клюба

21-летний парень из Ивано-Франковска стал настоящей "темной лошадкой", развернув невероятным мужским тембром сразу четыре кресла тренеров. В частности, Потап и Настя использовали свое последнее "экстра-место", которое предоставляется только один раз тренеру, чтобы добрать себе 17-го участника в команду. Но участник решил пойти в команду Тины Кароль, к своей одногорожанке.

Алексей Приступ

24-летний парень из Одессы мечтал выйти на сцену "Голос страны" и посвятить свое выступление бабушке, которой уже нет в живых, но он знает, что она была бы невероятно рада его выступлению. И хотя он исполнил красивую украинскую песню "За лісами, горами", но никто из тренеров не развернул своего кресла.

Мелен Пасса

Загадочная девушка из Харькова создает собственные кавер-версии с коллективом, но она всегда хотела попасть в проект "Голос страны", чтобы позаниматься с профессионалами-певцами и получить бесценный опыт. В будущем она мечтает реализовать себя как певицу. После яркого исполнения песни Bring it back к ней развернулись все 4 кресла. Но 27-летняя Мелен выбрала Монатика, который отдал ей свое место в команде и даже пригласил к нему в бэк-вокалисты.

Во время шоу "Голос страны" 10 сезон 6 выпуск звездные тренеры набрали 10 участников. Монатик и Потап с Настей Каменских полностью сформировали свои команды.