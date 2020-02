Новый клип BTS установил рекорд на YouTube (Видео)

Новости культуры:В видео музыканты оказываются на поле битвы, после чего сталкиваются с разными стихиями.

Корейская поп-группа BTS выпустила официальный музыкальный клип для песни ON из нового альбома Map of the Soul: 7.

Через несколько минут после этого песня стала крупнейшей премьерой YouTube за все время — 1,54 млн зрителей одновременно включили видео на YouTube Premieres.

Как говорится в описании клипа: "Видео символически изображает обет BTS принять свой путь как судьбу и продолжать идти, независимо от препятствий".

В финале клипа они поднимаются вверх по скале. За сутки клип собрал почти 45 млн просмотров и более 4 млн лайков.

Альбом Карта души: 7 посвящен личным историям членам группы BTS. "Мы работали вместе семь лет, нас семеро. Это больше, чем просто вдохновение, этот альбом содержит наши истории", — рассказал один из членов группы.

BTS — южнокорейская k-pop группа, одна из самых популярных в мире. Ее отмечал даже президент страны, заявив, что BTS — одна из причин, почему иностранцы интересуются культурой Южной Кореи, а каждый тринадцатый турист приезжает в страну благодаря заинтересованности в группе.

Их последний альбом MAP OF THE SOUL: PERSONA стал уже третьим, дебютировавшим на первом месте в американском чарте за год. Ранее такое удавалось только одной группе — The Beatles.