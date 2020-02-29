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"Эмоциональное выгорание, бездна и безнадежность": Pianoбой представил клип на песню "Пустеля" (Видео)

"Эмоциональное выгорание, бездна и безнадежность": Pianoбой представил клип на песню "Пустеля" (Видео)
17:01 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Режиссером музыкального видео стал украинский арт-куратор Гео Лерос.

Солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров презентовал клип на песню "Пустеля".

Режиссером выступил Гео Лерос.

"Всем, кто познал, что такое эмоциональное выгорание, бездна и безнадежность. Кто хоть раз в жизни чувствовал, что все бесполезно и ничто не имеет смысла. Что ты один на один среди толпы. Что зима никогда не кончится. Эта песня посвящается тем, кто не испугался копнуть глубже в себя и взглянуть в глаза собственным демонам. Кто не боится грусти и умеет повернуть ее в свою пользу. Я хочу, чтобы вы всегда знали, что вы такие не одни. И что внутри нас всегда есть ответ, просто надо найти силы каждый день поливать свой цветок. И весна обязательно придет. И все расцветет. И пустыня превратится в сад", - написал музыкант.

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Как сообщалось ранее, Тейлор Свифт стала мужчиной в новом клипе на песню The Man.

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Клип, Pianoboy, Гео Лерос, Пустеля.
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