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Одна из самых личных песен: Jinjer выпустила новый клип (Видео)

Одна из самых личных песен: Jinjer выпустила новый клип (Видео)
19:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Украинская метал-группа Jinjer представила клип на песню Retrospection, посвященную родителям.

Украинская метал-группа Jinjer, пластинка которой попала в топ-50 лучших метал-альбомов десятилетия, выпустила клип на песню Retrospection из альбома Macro, релиз которого состоялся в прошлом году.

Retrospection, как отмечают музыканты, одна из самых личных песен и посвящена родителям.

"У большинства участников Jinjer родители отдалены не только расстоянием, но и войной и политикой. У нас нет возможности навестить родителей даже когда мы находимся в Украине. И такое ощущение, что они на другой стороне планеты, даже если мы буквально всего в 800 км. Мы все знаем, что наступит день, когда мы внезапно будем чувствовать себя одинокими... и потеряем их. Эта песня - гимн тем, кто нас поднял, кто пожертвовал всем ради нашего счастья, даже несмотря на нашу неблагодарность по отношению к ним. Люди, которые показали нам, что самая чистая любовь - это любовь отца и матери к своим детям. Наши мамы и папы, мы хотим, чтобы вы знали, что мы тоже вас любим, и что без вас мы бы никогда не добились всего этого и не осуществили бы свою мечту. Спасибо вам за все", - говорится на странице музыкантов в Facebook.

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Режиссером выступил Oleg Rooz. Видео включает архивные фото музыкантов в детстве, с родителями. Песня начинается на русском языке, а затем переходит в английский.

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Музыка, Клип, Песня, Группа, Jinjer.
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