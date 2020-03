Лидеры по просмотрам: BTS бьют новые рекорды (Видео)

Новости культуры:Клип группы BTS на песню On установил новый рекорд YouTube по просмотрам.

Популярный южнокорейский бой-бенд BTS продолжает бить рекорды.

В этот раз рекордным стал новый клип на песню On из альбома Map of the Soul: 7.

За несколько минут ролик стал крупнейшей премьерой YouTube за историю существования канала, пишет Variety.

Музыкальное видео одновременно посмотрели более полутора миллиона человек. На данный момент у него уже более 67 млн просмотров

"Видео символически изображает обет BTS принять свой путь как судьбу и продолжать идти, независимо от препятствий", - говорится в описании клипа.