Как на "Голосе страны 10" прошли последние "вокальные бои" (Видео)

Новости культуры:В новом выпуске звездам пришлось снова принимать трудный выбор и определиться с самыми достойными участниками в их командах.

Новые вокальные бои уже состоялись в 9 выпуске "Голоса страны" 10 сезон! Команды звездных тренеров кардинально уменьшились, поэтому борьба за желанные места у кумиров только обострилась.

В предыдущем выпуске "Голос страны" 10 сезон уже покинули шоу 11 участников. Звездные тренеры – Дан Балан, Тина Кароль и Монатик – провели по 4 вокальных боя, а команда Потапа и Насти Каменских – 3.

Как за победу в вокальных боях боролись участники "Голоса" и кто успел "украсть" у коллег лучших участников и тем самым избавил их от ухода с шоу – читайте в нашем материале.

Команда Потапа и Насти Каменских

Максим Перепелица и Егор Шагаков

27-летний IT-специалист и представитель молодого поколения R&B из Харькова стали первыми, кто открыл вокальные бои 9 выпуска "Голоса страны". Молодой дуэт ребят на сцене спел популярный хит Call Out My Name. После советов коллег-тренеров и собственных размышлений, супруги Потап и NK выбрали для дальнейшей борьбы в составе своей команды Максима Перепелицу, а вот Егор Шагаков покинул проект, поскольку его никто не пытался "украисть".

Татьяна Ничай и Карина Балашова

Девушка, которая всем сердце любит и вдохновляет своего отца – оперного певца, и маленькая NK являются очень сильными вокалистками, поэтому вокальный бой был довольно горячим. Одна из них призналась, что когда женщины дерутся – то насмерть. На сцене "Голоса страны" они спели популярный американский хит Арианы Гранде God is a woman. Потап и Настя Каменских не могли решить, кого оставить, ведь каждый из них был за свою фаворитку-девочку, поэтому прислушались к большинству судей и оставили в команде Карину. Татьяна же навсегда покинула шоу.

Вахтанг Вахтангишвили и Юлия Коровко

Профессиональный футболист и девушка, которая всегда считала себя некрасивой, тоже сошлись в вокальном бою. У каждого из них есть своя мечта и особая цель, поэтому ни один из них не собирался уступать друг другу. Они исполнили песню Потапа и Насти "Не люби мне мозги", чем предоставили совсем новое звучание песни. Впрочем, ведущей в песне, по мнению тренеров, была Юлия, поэтому она продолжила участие в проекте. А вот с Вахтангом пришлось всем попрощаться.

Екатерина Степура и Анна Боршовская

Профессиональная модель с певческим талантом Екатерина и библиотекарь Анна в вокальном бою 9 выпуска "Голос страны" выполнили известный хит "Каждый раз" певицы Монеточки, который ранее никогда не звучал на проекте. По мнению Монатика, Екатерина была лучше, поэтому он выбрал ее для дальнейшей борьбы в проекте. Аня покинула шоу навсегда.

Алена Крутиенко и Олеся Лейченко

Одесская певица Алена, которая работает в баре Даниэля Салема, и талантливая Олеся рассказали, что не хотят соперничества, а стремятся любым способом довести команду Потапа и Насти к победе. В вокальном бою они исполнили песню Тины Кароль "Не дощ". Супруги Потап и Настя решили выбрать в их последнем вокальном бою участников Олесю Лейченко, в то время как Алена навсегда покинула шоу.

Команда Дана Балана

Олекандра Горупа и Сюй Чуань Юн

Девушка Александра, которая пришла на проект не только выиграть, но и поднять тему домашнего насилия, и китайский студент Сюй сошлись в первом вокальном бою вторых вокальных боев проекта. Уроженец Китая признался, что очень переживает за здоровье своих родных, которые сейчас в Китае и не могут приехать в Украину поддержать его, поскольку Китай стал эпицентром пандемии коронавируса. Впрочем, на сцене "Голоса страны" дуэт Александры и Сюя взаимно поддерживал друг друга и исполнил песню NK "Тримай". Насте Каменских так понравилось выступление молодых вокалистов, что она спела с ними отрывок песни в трио. Но требовательный Дан Балан должен был сделать выбор, потому выбрал китайца Сюя. Александра покинула шоу.

Анна Безгалова и Анастасия Балог

Девушка, которая стремится объединить сердца Дана Балана и Тины Кароль с помощью инстаграм-аккаунта "Фан Дан-Тина", и еще одна поклонница творчества Дана Балана имели общую цель, но все же стремились превзойти друг друга в вокальном бою. Девушки исполнили романтическую песню Let her go, чем произвели настоящую магию в зале "Голоса страны". Но Дан решил выбрать Анастасию, поэтому попрощался с Аней, которую также не захотели "похитить" другие судьи.

Кристина Карабанова, Карина Арбельяни и Тамара Балюк

Украинская Эми Уайнхауз, российская актриса родом из Украины и мать замечательных сыновей сошлись в последнем вокальном бою Дана Балана. Трио возникло из-за ухода Василисы Старшовой из команды "дракулы". Девушки одинаково любят творчество своего наставника и не на шутку боролись за последние места в его команде. Девушки спели Bad Romance/In the shadows, чем получили комментарии о своем выступлении как о "втором Евровидении". Дан Балан вынужден был выбрать двух вокалисток в свою команду, поэтому остановил свой выбор на Кристине и Тамаре. Карина покинула вокальное шоу.

Команда Тины Кароль

Ульяна Горбачевская и Роман Клюба

Исследовательница украинской песни из Львова и юрист с певческим сердцем сошлись в вокальном бою под наставничеством "белой королевы" шоу. Вокалисты исполнили давнюю известную украинскую песню "Ой там на горі, ой там на крутій", где двое очаровали весь зрительный зал. После недолгих раздумий Тина выбрала для дальнейшей борьбы Ульяну Горбачевскую. Что касается Романа Клюбы, то он покинул проект навсегда.

Виталий Окс и Ксения Буга

Юный львовянин, который страдал от буллинга, и уличная музыкант из России получили шанс на проекте стать лучше, поэтому всеми силами боролись за победу в бою. Они исполнили песню-манифест группы The Hurts "Wonderful life", после чего нарвались на критику Дана Балана. Несмотря на колкие слова тренера, Тина все же похвалила обоих участников и выбрала лучшего по ее мнению. Им стал Виталий, а вот Ксения покинула шоу, поскольку на "краже" ее никто не забрал.

Ольга Баландюх и Анна Трубецкая

Галицкая девушка Ольга и фанатка творчества Тины Кароль сошлись в жестком женском бою на сцене "Голоса" под песней Sweet dreams. Девушки настойчиво боролись за место в команде Тины, поэтому их соперничество зажгло весь зал. Несмотря на сильный тембр Ольги, Тина продолжила борьбу с Анной как более сложившейся вокалисткой. Ольга Баландюх покинула шоу навсегда.

Ольга Мельник и Василий Процюк

Экс-участница "Голоса страны" в составе команды Сергея Лазарева и офицер ВСУ сошлись в одном из последних вокальных боев 10 сезона. Перед выступлением у Оли случилась неожиданная паническая атака, но девушка быстро взяла себя в руки и вышла на сцену с мужем, чтобы выполнить легендарную песню Андрея Кузьменко (Скрябина) "Спи собі сама". Несмотря на всю галантность и вокальные данные Василия, шоу, по решению Тины, продолжила Ольга Мельник. Зато Василий Ященко покинул вокальное шоу.

Команда Монатика

Татьяна Сова и Сергей Асафатов

Девушка, которую спасла от анорексии музыка, и мультиинструменталист, выросший в детском доме, стали следующими, кто боролся в вокальном соревновании. Они исполнили лирическую песню "Сансара", которая тронула всех судей и зрителей проекта. По словам участников проекта, Сергей покорил зрителей голосом, а Таня – эмоциями. Монатик с трудом смог выбрать лучшего – Сергея, но Тане обещал всего только самого лучшего. Но на "краже" ее мгновенно перехватила команда Потапа и Насти, поэтому предыдущий вокалист Евгений Анишко, сидевший на запасном кресле, выбыл из шоу.

Руслан Опанасенко и Мелен Пасса

Актер театра и загадочная девушка, которая постоянно стремится к самосовершенствованию, обещали, что их выступление побьет все рекорды просмотров проекта в ютубе и других социальных сетях. Дуэт в вокальном бою выполнил All for us. Судьи разделились во мнениях, кто из них лучший, впрочем Монатик выбрал экстраординарную Мелен. А вот Руслан Опанасенко остался "за бортом" и покинул шоу.

Александр Календа и Марко Квитка

23-летний мечтатель-певец и бэк-вокалист исполнителя Constantine столкнулись в строгом мужском бою. Они спели песню экс-участника "Голоса" ROZHDEN под названием "Знаешь", и вдвоем сумели очаровать всех присутствующих в зале шоу. Сам автор песни присутствовал в зале, поэтому не сдержался и выполнил с ребятами отрывок собственной песни. ROZHDEN признался, что ему больше понравился вокал Александра. Монатик добавил, что хочет поработать с Сашей тоже, потому выбрал его для своей команды. Марко Квитка не покинул шоу, ведь его мгновенно "похитила" Тина Кароль. Поэтому Андрей Подкалюк, который сидел на запасном кресле с начала боев, вышел из комнаты с "украденными" вокалистами и навсегда ушел из шоу.

Зоряна Атлас и Ася Хорошун

Зажигательный латиноамериканский хит Зоряны и Аси стал одним из последних в вокальных боях "Голоса страны". 16-летняя крестница ведущей Лидии Таран, Зоряна, и уборщица в цирке Ася подняли на ноги весь зал проекта песней Havana. Монатик, долго не думая, дал шанс Аси для борьбы в шоу, в то время как Зоряна покинула шоу.

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских – известные украинские супруги, которые вместе активно развивают свои музыкальные проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети", а вот для Насти Каменских такое шоу стало новинкой в ее карьере.

Тренеры Тина Кароль, Дан Балан, Монатик и пара Потапа и Насти Каменских собрали по 16 участников в свои команды, поэтому кто будет бороться за победу "под крылом" звездного наставника – читайте дальше.

Команда Потапа и Насти Каменских

Евгений Анишко – покинул шоу

Возраст: 36 лет

Откуда приехал: г. Киев

На кастинги "Голоса страны" пришел и Евгений Анишко. Мужчина уже знает, что такое слава, ведь раньше выступал в составе группы "Четыре короля" и был в дуэте с Лаймой Вайкуле. На вокальном шоу Евгений Анишко хочет выйти на другой уровень своей карьеры и покорить впоследствии не только Украину, но и международную сцену. Что интересно, Евгений раньше жил в одном общежитии с Тиной Кароль в двухтысячных.

Тоня Сова -покинула шоу

Возраст: 21 год

Откуда приехала: г. Львов

Вокалистка, которую называют украинской Билли Айлиш, решила публично рассказать свою историю. Бывший бойфренд Тони Совы запрещал ей петь и развивать талант. Споры, неприятие себя и чрезмерная худоба едва не заставили ее покончить жизнь самоубийством. Однако девушка вовремя остановилась и стремится своим примером показать, что нужно не слушать людей, которые отравляют жизнь.

Максим Гара – покинул шоу

Возраст: 26 лет

Откуда приехал: г. Киев

Парень является солистом оперетты и сам знает, как нужно стараться ради хорошего результата. На проект он пришел с одной целью – попасть в команду Тины Кароль. Он обожает ее творчество и считает, что артистка безупречна не только извне, но и внутренне.

Анастасия Картвелишвили - покинула шоу

Возраст: 26 лет

Откуда приехала: пгт. Слобожанское, Днепропетровская область

Девушка работает художественным руководителем центра культуры и досуга "Слобожанщина". За неделю она готовит несколько концертов, однако мечтает и сама выступать перед зрителями. На "Голосе" Анастасия стала первой участницей команды рэпера и NK.

Елизавета Криворучко – покинула шоу

Возраст: 26 лет

Откуда приехала: г. Гуляйполе, Закарпатская область

Вокалистку Елизавету часто называют "королевой бурлеска". Артистка выступает в Дубае и мечтает прославиться и в Украине.

Карина Балашова - покинула шоу

Возраст: 16 лет

Откуда приехала: г. Днепр

По словам друзей Карины, она – маленькая NK (Настей Каменских), ведь похожа на певицу как визуально, так и по вокальным данным. Карина уверена, что Каменских является примером для женщин и девушек всей Украины и что она уже вывела украинскую музыку на мировой уровень. Девушка тоже хочет изучить английский и испанский языки, чтобы прославлять страну на весь мир.

Ерлан Баибазаров - покинул шоу

Возраст: 29 лет

Откуда приехал: г. Алматы, Казахстан

Ерлан работает таксистом и никогда не думал, что может петь. Но однажды в караоке он спел и привел всех друзей в восторг. С тех пор он решил стать профессиональным исполнителем и делать все, чтобы им гордились все знакомые и родные.

Егор Шагаков – покинул шоу

Возраст: 24 года

Откуда приехал: г. Харьков

Егор называет себя представителем молодого поколения R&B музыки и даже имеет свою кавер-группу и всем сердцем хочет победить на вокальном проекте. Своими вдохновителями он считает Потапа и Настю Каменских, поэтому на слепых прослушиваниях он выполнил всем известный хит Потапа China из альбома "Мышь", который тот посвятил своей жене Насте Каменских.

Екатерина Степура - покинула шоу

Возраст: 24 года

Откуда приехала: г. Киев

Профессиональная модель Екатерина Степура, которая уже успела покорить украинские и мировые подиумы и глянец, решила кардинально изменить свою жизнь. Девушка призналась, что всегда имела ощущение, что должно быть на сцене как артист.

Анна Боршовская – покинула шоу

Возраст: 22 года

Откуда приехала: г. Львов

Анна Боршовская в повседневной жизни умело сочетает две профессии: днем девушка работает в библиотеке, а вечером идет в караоке-бар. Однако Анна всегда мечтала о сцене, поэтому впервые решила выйти на большую сцену перед сотнями людей с микрофоном.

Руслана Калашникова - покинула шоу

Возраст: 18 лет

Откуда приехала: г. Одесса

Вокалистка из Одессы признавалась, что в отличие от ее окружения по-другому воспринимает мир: каждый звук она ассоциирует с отдельным цветом. Поэтому на проекте хотела рассказать свою историю и показать свое творчество.

Николай Свид – покинул шоу

Возраст: 25 лет

Откуда приехал: г. Славутич, Киевская область

Парень из города Славутич, кроме "поющей" мечты, имеет еще одну – чтобы его мама выздоровела. Николай признался, что сейчас она находится в больнице, поскольку у нее отказали 2 почки. Чтобы хоть как-то ей помочь финансово, парень работает в караоке. На проекте "Голос страны" он хочет не только воплотить собственную мечту, но и мечту мамы, ведь она всегда хотела видеть его на большой сцене.

Максим Перепелица - покинула шоу

Возраст: 27 лет

Откуда приехал: г. Киев

IT-специалист не имеет опыта выступлений, однако любит петь и видит себя на сцене в будущем. "Голос страны" стал для него первой ступенью в воплощении мечты.

Вахтанг Вахтангишвили – покинул шоу

Возраст: 32 года

Откуда приехал: г. Киев

Профессиональный футболист также решил воплотить свою мечту и покорить большую сцену. Выступление перед аудиторией "Голоса страны-10" для спортсмена не дебютное. Он уже 10 лет занимается творчеством, выступает с собственной группой и пишет авторские песни.

Алена Крутиенко – покинула шоу

Возраст: 33 лет

Откуда приехала: г. Одесса

На кастинг шоу пришла и одесская певица Алена Крутиенко, которая работает в баре Даниэля Салема. История шоумена вдохновила ее на реализацию мечты, поэтому женщина приняла участие в "Голосе" вместе со своим работодателем. 33-летняя вокалистка имеет за плечами не только много лет стажа, но и образование консерватории. Имея большой опыт в музыке, Алена Крутиенко чувствует, что готова стать сольной певицей.

Мариам Жордания – покинула шоу

Возраст: 17 лет

Откуда приехала: г. Тбилиси, Грузия

Фиаско многих перспективных певцов не повлияло на настроение зажигательной грузинки Мариам Жордании. Пышнотелая девушка заявила, что всю жизнь стеснялась выступать перед большой публикой. Однако со временем она сумела преодолеть свои комплексы и решилась прийти на украинский "Голос страны-10".

Татьяна Ничай – покинула шоу

Возраст: 21 год

Откуда приехала: г. Львов

О том, что Татьяна пойдет на вокальный проект, она первому сообщила отцу. Он все время проводит в пути и редко видится с дочерью, но он очень обрадовался, что Таня решила пойти профессиональным путем и взойти на музыкальный "Олимп".

Юлия Коровко - покинула шоу

Возраст: 22 года

Откуда приехала: пгт. Рогань, Харьковская область

Участница проекта поет с детства, но она всегда комплексовала из-за своего избыточного веса. Юлия призналась, что когда поет – то забывает про всех. Поэтому она с 5 или 6 попытки в конце концов попала на слепые прослушивания и исполнила песню Нади Дорофеевой "Дым".

Олеся Лейченко - покинула шоу

Возраст: 19 лет

Откуда приехала: г. Днепр

19-летняя девушка из города Днепр сразу вышла на сцену проекта, не рассказав деталей о себе, и сразу поразила исполнением песни "Сердце" The Hardkiss. Сначала судьи подумали, что это солистка группы Юлия Санина, песню которой исполняла участница, но нет, ею оказалась юная конкурсантка.

Команда Монатика

Мария Кондратенко - покинула шоу

Возраст: 20 лет

Откуда приехала: г. Киев

Юная Мария Кондратенко уже достигла немалого успеха. Девушка была финалисткой проекта "Голос. Дети" и является одной из звезд популярного сериала "Школа". Однако Мария понимает: чтобы стать сольной певицей, ей нужен успешный старт. Именно поэтому она пришла покорять вокальный проект и мечтала развернуть хотя бы одно кресло.

Нурсултан Шатирханули – покинул шоу

Возраст: 33 лет

Откуда приехал: г. Алматы, Казахстан

33-летний мужчина из Казахстана всю жизнь мечтал выступать на большой сцене, но долгое время вынужден был стоять за прилавком семейного торгового магазина и продолжать дело родителей. Впрочем, однажды вдохновился выступлением своего кумира и взял с него пример – стал оперным исполнителем, после чего его начали узнавать на улицах родной страны.

Александр Календа -покинула шоу

Возраст: 23 года

Откуда приехал: г. Житомир

На слепых прослушиваниях парень не скрывал своего волнения, однако уверенное исполнение и нетипичный тембр голоса помогли ему развернуть 4 тренерские кресла, где он и выбрал Монатика.

Сергей Роман - покинула шоу

Возраст: 24 года

Откуда приехал: с. Вертеп, Закарпатская область

Сергей Роман поет на свадьбах, поэтому имеет опыт в выступлениях на сцене. Однако парень мечтает о большой сцене, поэтому сделал первый шаг к осуществлению своей мечты.

Сергей Асафатов - покинула шоу

Возраст: 32 года

Откуда приехал: г. Винница

Сергей является мультиинструменталистом, музыкальная история которого началась с детского дома. После лет, прожитых в стенах заведения, у него до сих пор осталась привычка спать у стены, поскольку его кровать всегда была в углу комнаты. Сергей стремится разрушить стереотип, что люди из детских домов – это люди "второго сорта" и им труднее добиться успеха в жизни.

Лида Ли - покинула шоу

Возраст: 25 лет

Откуда приехала: г. Киев

Для тренера Монатика это выступление стало настоящей неожиданностью, ведь участница прослушиваний является его бэк-вокалисткой. 25-летняя девушка рассказала, что Монатик для нее и ее коллег является настоящим мотиватором и наставником, ведь никогда не позиционирует их как певцов "за стеной", а говорит, что все они являются полноценными артистами. Однажды Монатик даже пригласил Лиду для совместного номера на НСК "Олимпийский", после чего Ли поняла, что готова к "сольному плаванию".

Руслан Опанасенко – покинул шоу

Возраст: 24 года

Откуда приехал: г. Киев

Парень учился на хореографии, однако всегда мечтал петь. Руслан Опанасенко работает в театре и выступает в мюзикле. Однако он почувствовал, что уже перерос этот этап и стремится покорить сцену в сольном исполнении.

Владислав Семенов - покинул шоу

Возраст: 23 года

Откуда приехал: г. Киев

Эко-активист Владислав Семенов перед выступлением признался, что ему не безразлично, в каком мире будет жить, поэтому старается полностью отказаться от пластика. Владислав назвал себя эко-сексуалом, чем вызвал интерес в зале и у тренеров.

Ася Хорошун - покинула шоу

Возраст: 24 года

Откуда приехала: г. Переяслав, Киевская область

Ася свою жизнь мечтает связать с музыкой. Кроме того, что девушка пишет собственные песни, она еще и работает на нескольких работах, одна из них – уборщица в цирке, где она ухаживает за животными. Девушка никогда еще не выступала на больших сценах, но убеждена, что на этом шоу она сможет сполна показать свой талант.

Екатерина Чемезова – покинула шоу

Возраст: 30 лет

Откуда приехала: г. Киев

Женщина из Киева является настоящей звездой корпоративов. Она признается – хоть и неплохо зарабатывает, но удовольствие от работы не получает, ведь должна часто петь те песни, которые не хочет. На досуге она часто сама пишет музыку и тексты, и даже однажды ей сделал комплимент Потап, когда она выполняла рэп-композицию. Поэтому Екатерина решила, что хочет покончить с корпоративами и вышла на сцену "Голоса".

Мария Щербак - покинула шоу

Возраст: 23 года

Откуда приехала: г. Киев

Кавер-исполнительница мечтала попасть к Монатику, поскольку считает его одним из ведущих звезд Украины. Она хотела сделать все, чтобы попасть к нему в команду.

Зоряна Атлас – покинула шоу

Возраст: 16 лет

Откуда приехала: г. Киев

Зоряна Атлас является крестницей украинской телеведущей Лидии Таран. Девушка призналась, что всего полгода назад пережила инсульт. Врачи говорили, что ей нельзя петь, ведь это дополнительная нагрузка на сосуды. Однако Зоряна Атлас не видит своей жизни без музыки, поэтому после того, как полностью выздоровела, решила покорить "Голос страны-10". Своим примером она хочет показать: нет ничего невозможного для воплощения мечты.

Никита Ходос – покинул шоу

Возраст: 22 года

Откуда приехал: г. Минск, Беларусь

22-летний юноша из Минска, Беларусь, вырос в многодетной семье – он имеет 5 младших братьев. Чтобы "не сидеть" у мамы на шее, он начал петь на улицах и так зарабатывать себе на жизнь.

Мелен Пасса - покинула шоу

Возраст: 27 лет

Откуда приехала: г. Харьков

Загадочная девушка создает собственные кавер-версии с коллективом, но она всегда хотела попасть в проект "Голос страны", чтобы позаниматься с профессионалами-певцами и получить бесценный опыт. В будущем она мечтает реализовать себя как певица.

Команда Тины Кароль

Андрей Подкалюк – покинул шоу

Возраст: 25 лет

Откуда приехал: г. Константиновка, Донецкая область

Сын священника Андрей Подкалюк признался, что поет с детства. Родители решили развестись, потому беспокоиться о многодетной семье, состоящей из 5 детей, взялся целенаправленный парень. Участник проекта поет в ресторанах, чтобы прокормить своих братьев и сестер. Поэтому на кастинги он пришел с огромной поддержкой и уверенностью, что все получится.

Марко Квитка - покинул шоу

Возраст: 24 года

Откуда приехал: г. Краматорск, Донецкая область

Марко уже был бэк-вокалистом такого украинского исполнителя и финалиста "Голоса страны", как Constantine. Его наставник убежден, что этот проект позволит парню вполне открыть его потенциал.

Даниэль Салем - покинула шоу

Возраст: 35 лет

Откуда приехал: г. Одесса

Настоящей неожиданностью стало появление на шоу участника "Танцев со звездами 2019" и одесского ресторатора Даниэля Салема. С первых нот он вызвал фурор в зале и развернул кресла Тины Кароль и Насти Каменских. Во время трека поп-дива заявила, что Даниэль будет в ее команде, вызвав ревность у Дана Балана.

Ольга Мельник - покинула шоу

Возраст: 24 года

Откуда приехала: г. Винница

Звезда "Голоса страны-4" решила вернуться в шоу. Ольга Мельник была финалисткой в команде Сергея Лазарева, а после проекта получила предложения от продюсеров. Но остаться в Киеве и стать певицей ей не дала травма спины. 24-летняя чувствовала себя старой женщиной, прикованной к постели. Поэтому Ольга Мельник хотела еще раз попасть на вокальное шоу.

Виталий Окс - покинул шоу

Возраст: 16 лет

Откуда приехал: г. Львов

Парень не скрывает, что еще в детстве полюбил музыку и профессионально изучал ее. Именно поэтому его не воспринимали сверстники, а сам Виталий страдал от буллинга. Все комплексы он сумел перерасти и пришел на "Голос страны-10", чтобы показать, что сейчас эра нетипичных людей, поэтому не нужно себя стыдиться.

Ольга Баландюх – покинула шоу

Возраст: 24 года

Откуда приехала: г. Львов

Таинственностью отличился выход на сцену Ольги Баландюх. Сначала организаторы "Голоса страны-10" не показали видеодневника девушки, поэтому зрители сразу услышали мощный вокал. Но впоследствии оказалось, что Ольга уже второй раз пришла на кастинги "Голоса", поэтому не сдерживала эмоций.

Юрий Самовилов - покинул шоу

Возраст: 27 лет

Откуда приехал: г. Донецк

Юрий является сценаристом популярных музыкальных проектов канала 1+1 "Голос страны" и "Танцы со звездами". У него также есть музыкальный проект "Вместе", с которым выступает и пишет собственные песни. На сцене "Голоса" он стремится показать себя как сольного исполнителя, поэтому на слепые прослушивания он пришел с известным хитом Стинга Englishman in New York.

Дарья Полоротова - покинула шоу

Возраст: 17 лет

Откуда приехала: г. Саратов, Россия

Девушка приехала на слепые прослушивания, чтобы покорить сердце своего кумира – Тины Кароль. Дарья призналась, что выросла на ее песнях и всегда вдохновляется творчеством артистки. По ее словам, она развивает свой инстаграм, записывая различные кавер-хиты. Однажды на песню отреагировала Тина Кароль, написав "Прекрасно". Это еще больше вдохновило девушку, поэтому она приехала на проект ради Тины.

Артем Семенов - покинул шоу

Возраст: 33 лет

Откуда приехал: г. Киев

10 лет назад Артем принимал участие в одном из известных талант-шоу страны – "Украина имеет талант" – и, казалось, имел старт потрясающей карьеры. Но со временем все затихло и мужчина остался в стороне от музыки. В последние годы он занимался домашним фермерством, которое начал с нуля и превратил в успешный бизнес. Сейчас же он хочет вернуться в шоу-бизнес, поэтому проект "Голос страны" считает новой страницей своей жизни.

Василий Процюк – покинул шоу

Возраст: 26 лет

Откуда приехал: с. Большой Житин, Ровенская область

Он офицер Вооруженных сил Украины. Петь Василий нигде не учился, самоучка. А все началось с университета, где его коллеги услышали, как он поет. Однажды они сказали, что хватит петь в стенах заведения – пора выходить на сцену. Поэтому он решился и поехал на 10 сезон "Голоса страны".

Денис Жупник – покинул шоу

Возраст: 31 год

Откуда приехал: г. Киев

Радио- и телеведущий из Киева с 15 лет поет, но до сих пор нигде себя не реализовал в музыке. Однако его голос уже можно было услышать с экранов телевизоров, правда, в роли султана Мурата, поскольку он озвучивает его в сериале "Величественный век".

Ульяна Горбачевская - покинула шоу

Возраст: 45 лет

Откуда приехала: г. Львов

45-летняя женщина из Львова является исполнительницей и исследовательницей украинских аутентичных песен. Кроме этого она мама 3 детей, а в вокальном деле ее поддерживает семья. Женщина уверена, что народную украинскую песню нужно продвигать среди молодежи так, как ранее это удавалось сделать на проекте "Голос страны" таким звездам, как KHAYAT и Кате Chilly.

Роман Клюба – покинул шоу

Возраст: 21 год

Откуда приехал: г. Ивано-Франковск

Парень стал настоящей "темной лошадкой" на слепых прослушиваниях, развернув невероятным мужским тембром сразу четыре кресла тренеров. Но участник решил пойти в команду Тины Кароль, так как они из одного города.

Ксения Буга – покинула шоу

Возраст: 25 лет

Откуда приехала: г. Балашиха, Россия

Девушка уже давно работает уличным музыкантом, поэтому уверенно вышла на сцену. Для выступления она выбрала песню группы KAZKA "Плакала", изменив ее до неузнаваемости.

Анна Трубецкая - покинула шоу

Возраст: 20 лет

Откуда приехала: г. Могилев, Беларусь

"Я пришла на "Голос", чтобы повторить успех Тины Кароль", – заявила конкурсантка Анна Трубецкая из Могилева. Вокалистка призналась, что следует стилю кумира и знает, насколько она много приложила усилий, чтобы получить такую славу. Поэтому Анна Трубецкая готова к борьбе за возможность выступать на большой сцене.

Команда Дана Балана

Дарья Петрожицкая - покинула шоу

Возраст: 28 лет

Откуда приехала: г. Чернигов

28-летняя Дарья Петрожицкая из Чернигова уже известна своим поклонникам, ведь зрители сериала "Папик" на "1+1" узнают ее с первых секунд. Именно она стала главной героиней Лизой, которая "охотилась" на взрослых богачей. В одной из серий сериала девушка пробовала себя в похожем талант-шоу "Пой", и после этого решила, что тоже хочет в реальной жизни продемонстрировать себя как певица. Она уже дважды пыталась попасть на проект "Голос страны", но так и не могла дойти до слепых прослушиваний. На этот раз ей это удалось.

Василиса Старшова - покинула шоу

Возраст: 24 года

Откуда приехала: г. Санкт-Петергург, Россия

Девушка выступала солисткой группы "Ленинград", поэтому уверенности ей не занимать. На "Голос страны" девушка пришла, потому что хочет реализовать себя в роли сольной певицы. Старшова уже выпустила первый клип на песню Just Say Hallo под псевдонимом Vasilisa. Что интересно, после трансляции слепых прослушиваний Василиса попала в скандал. Как известно, певица участвовала в фестивале "Золотая балка" в Крыму в 2016 году, когда он уже находился под аннексией Крыма, и поэтому загремела в украинскую базу "Миротворец" Кто такая Василиса Старшова и почему она попала в базу “Миротворец” . Продолжит скандальная артистка участие в шоу – пока неизвестно.

Назар Яцишин - покинул шоу

Возраст: 22 года

Откуда приехал: г. Львов

Испытать свои силы пришел и молодой учитель истории со Львова. Назар Яцишин мечтает стать певцом, поэтому и принял участие в 10 сезоне "Голоса страны".

Кристина Карабанова- покинула шоу

Возраст: 19 лет

Откуда приехала: г. Киев

"Украинская Эми Уайнхауз" – именно так назвали создатели шоу "Голос страны" участницу вторых слепых прослушиваний Кристину Карабанову. Девушка на сцене проекта окутана полной тайной и о ней известно лишь то, что она из Киева, себя она называет Адой, а не Кристиной, а ее татуировка на груди "404" – это напоминание о том, что она не является ошибкой в жизни.

Сергей Клейнис – покинул шоу

Возраст: 23 года

Откуда приехал: г. Каменец-Подольский, Хмельницкая область

Участник проекта убежден, что его время на большой сцене наступило. Сергей работает музыкантом и преподавателем гитары, а также играет в клубах и пишет собственные песни. Свои каверы и оригинальные песни выкладывает на инстаграм-аккаунт в формате видео, которые как-то услышали его же друзья и предложили пойти ему на проект. Кроме этого музыкант является инстаграм-блогером, где рассказывает о жизни в селе.

Сюй Чуань Юн - покинул шоу

Возраст: 25 лет

Откуда приехал: Китай

"Именно в Украине меня могут научить петь так, как не могут в Китае", – с такими словами на шоу пришел Сюй Чуань Юн. Парень поступил учиться в столичное заведение, где профессионально изучает вокал и музыку. Сюй Чуань Юн овладел украинским всего за 2 года и признался, что полюбил Украину.

Индира Едильбаева - покинула шоу

Возраст: 28 лет

Откуда приехала: г. Алматы, Казахстан

Вокалистка из Казахстана призналась, что в ее стране смотрят "Голос страны". Поэтому она мечтала попасть на шоу и готовилась к выступлению. Она посвятила песню матери, которая воспитывала ее одна. Ради того, чтобы оправдать все ее ожидания, Индира усиленно готовилась к путешествию в Киев.

Карина Арбельяни – покинула шоу

Возраст: 31 год

Откуда приехала: г. Москва, Россия

Участница шоу хоть и родом из Украины, но уже много лет живет и работает актрисой в Москве. Ее мать украинка, а папа - русский. Из-за работы отца ей и пришлось покинуть Украину, впрочем, она всегда помнит и говорит, что "как ребенок хочет вернуться к своей матери, так и она хочет возвращаться в Украину". Карина также вспомнила о своем дедушке Николае, в котором чувствовала сильные казацкие корни. На проект "Голос страны" в Украине женщина приехала, чтобы именно здесь начать свой творческий сольный путь, а не в России.

Анна Безгалова – покинула шоу

Возраст: 19 лет

Откуда приехала: г. Днепр

Именно история ухаживаний Дана Балана за Тиной Кароль вдохновила Анну прийти на проект. Она решилась выступить Купидоном в этих отношениях и захотела сблизить своих кумиров.

Галина Рудик - покинула шоу

Возраст: 25 лет

Откуда приехала: г. Городенка, Ивано-Франковская область

Галина Рудик мечтает выйти из роли бэк-вокалистки и стать настоящей артисткой, но понимает, насколько сильна конкуренция на проекте "Голос страны". Впрочем уникальный тембр понравился Дану Балану, который пригласил ее в команду.

Александра Горупа – покинула шоу

Возраст: 25 лет

Откуда приехала: г. Минск, Беларусь

Девушка всю жизнь пела и всегда чувствовала, что будет на большой сцене. Но ей пришлось на время забыть о музыке, поскольку она в 20 лет вышла замуж и стала жертвой домашнего насилия. Долгое время она боялась рассказать об этом родителям, потому что боялась осуждения с их стороны. Александра пришла на проект, чтобы рассказать всем, что нужно уходить от плохих мужчин и ничего не терпеть.

Татьяна Игнатенко – покинула шоу

Возраст: 27 лет

Откуда приехала: г. Одесса

В течение 9 лет зажигательная одесситка пыталась попасть на "Голос страны", однако каждый раз заканчивался фиаско. За почти десятилетие одесситка усовершенствовала вокал, поэтому с легкостью выбрала песню рок-группы Evanescence.

Тамара Балюк - покинула шоу

Возраст: 33 лет

Откуда приехала: г. Одесса

Мать двоих детей перед выступлением призналась, что всего за один прошлый год потеряла трех близких людей. Однако это не заставило Тамару Балюк отказаться от мечты. Кроме этого, женщина хотела своим примером показать, что дети – не препятствие на пути к успеху.

Анастасия Балог - покинула шоу

Возраст: 16 лет

Откуда приехала: г. Мукачево, Закарпатская область

Девушка – поклонница творчества Дана Балана, поэтому перед выходом на сцену заявила, что мечтает попасть в команду кумира. И хотя ее вокал не был безупречным, артист все же нажал на кнопку.

Анжела Кансузян – покинула шоу

Возраст: 23 года

Откуда приехала: Грузия

Вокалистка преодолела тысячи километров для того, чтобы стать участницей "Голоса страны-10". Девушка приехала из Грузии и стремилась доказать самой себе, что достойна стоять на сцене популярного проекта, которым она восхищается. С детства строгие традиции запрещали ей развиваться, однако от музыки Анжела все же не отказалась. Вместе с этим добавим, что девушка представляла себя как гражданка Абхазии – автономной республики в составе Грузии, временно оккупированной Россией для поддержки сепаратистского правительства, из-за чего на телеканале "1+1" и возник скандал.

Роман Сасанчин – покинула шоу

Возраст: 17 лет

Откуда приехал: с. Сады, Тернопольская область

Триумфатор детского "Голоса-2", который победил с Тиной Кароль, снова вернулся на большую сцену. После участия в конкурсе он имел немало концертов в Украине, а после изменения тембра вокалист решил вернуться на проект. Парень появился в последний день кастинга и ошеломил всех звездных судей.