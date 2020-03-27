"Женский Квартал" спел о коронавирусе: забавное видео на песню "Чом ти не прийшов"

Новости культуры:Представительницы "Женского Квартала" перепели народную песню "Чом ти не прийшов", добавив в нее текст в стиле карантина.

Ролик опубликовали на фейсбук-странице "Женского квартала". В записи приняли участие Марта Адамчук, Лали Эргемлидзе и Элина Мбани, а также беременная Вера Кекелия. Красавицы предстали перед поклонниками не в карантинном стиле: они красовались в платьях и с укладками волос.

Кроме этого, представительницы юмористического шоу учли советы ВОЗ и не нарушили условий карантина. Запись они провели в своих квартирах, а аккомпанировал им Роман Дуда - муж Веры Кекелии.

"Але все пройде, вірус відійде, вийдуть люди з хати. Буду я тебе не в пов'язочку - в губи цілувати!"- спели артистки.

Ролик приобрел большую популярность в сети. Всего за сутки его посмотрели более 1,5 миллиона раз. Кроме этого, тысячи поклонников "Женского Квартала" засыпали Марту Адамчук, Лали Эргемлидзе, Элину Мбани и Веру Кекелию комплиментами.

Напомним, украинская популярная группа Mozgi дополнила свой новый коронавирусный сингл "No Hugs No Kisses" зажигательным танцевальным флешмобом.