MOZGI представили новый трек про трудности карантина "No Hugs No Kisses"

Украинская группа MOZGI, как и многие знаменитости, не обошла вниманием тему вспышки коронавируса. Коллектив записал трек No Hugs No Kisses, в котором спел о режиме карантина.
Премьера песни состоялась на YouTube-канале коллектива. Автором трека традиционно выступили Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив).
"Режим карантина нас изменит и это уже происходит. Мы надеемся в лучшую сторону! Но есть вещи за которыми мы дико скучаем - обнимашки и поцелуи", - прокомментировал Потап.
"Cool! Огонь, ребята! Актуальная песня", - похвалили работу пользователи сети.
Напомним:
Рэпер Потап записал трек о карантине в пустом зале дворца "Украина".
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