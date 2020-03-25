MOZGI представили новый трек про трудности карантина "No Hugs No Kisses"

Новости культуры:Авторами новой песни выступили популярные исполнители Потап и Позитив.

Украинская группа MOZGI, как и многие знаменитости, не обошла вниманием тему вспышки коронавируса. Коллектив записал трек No Hugs No Kisses, в котором спел о режиме карантина.

Премьера песни состоялась на YouTube-канале коллектива. Автором трека традиционно выступили Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив).

"Режим карантина нас изменит и это уже происходит. Мы надеемся в лучшую сторону! Но есть вещи за которыми мы дико скучаем - обнимашки и поцелуи", - прокомментировал Потап.

"Cool! Огонь, ребята! Актуальная песня", - похвалили работу пользователи сети.

Напомним: