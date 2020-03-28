Скачать
Суббота, 28.03.2020
В больницах Украины, оказывающих помощь пациентрам с Covid-19, создадут благоприятные условия для медиков
В больницах Украины, оказывающих помощь пациентрам с Covid-19, создадут благоприятные условия для медиков
Коронавирус в Украине: В столице ОГА планирует закупить 46 аппаратов ИВЛ
Столичная ОГА закупит 46 аппаратов ИВЛ
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта
Кинофестиваль "Молодость" переносится: новая дата
Кинофестиваль "Молодость" переносится: новая дата

Посвящается мужчинам: вышла новая песня группы Latexfauna "Косатка" (Видео)

Посвящается мужчинам: вышла новая песня группы Latexfauna "Косатка" (Видео)
17:31 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Украинская группа представила песню, которая посвящается мужчинам в кризисе среднего возраста.

Киевская группа "Latexfauna" выпустила новую песню "Kosatka".

"Касатка - первая песня, записанная с новым гитаристом группы Ильей Случанко. Ее мы посвящаем мужчинам, встречающим свой кризис. Многие достигают всего, за чем гнались. Куда же делась и беспричинная радость, которая сопровождала нас в безденежной юности, когда мы умели наслаждаться одним только пламенем костра, который разводили на пиках розовых и теплых скал?", - говорится в описании композиции.

Latexfauna - группа, выступающая в жанре дрим-поп. Одна из ее особенностей - использование в текстах суржика. Коллектив начинался как студенческое увлечение, но сейчас это успешный проект, занимающий верхние строчки чартов.

"Женский Квартал" спел о коронавирусе: забавное видео на песню "Чом ти не прийшов"

Напомним, украинская этно-хаос группа "ДахаБраха" (DakhaBrakha) представила свой новый альбом Alambari. Пластинка посвящена путешествиям по миру. А название альбому дала местность в горах Бразилии - городок Аламбари.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Песня, Косатка, Latexfauna, Илья Случанко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
02 Украина закрыла границы - что делать украинцам, которые не успели вернуться
03 Как определить, что иммунитет слабый?
04 У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
05 Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Европейская эпидемия: В Британии уже более тысячи человек стали жертвами COVID-19
В Британии более тысячи человек стали жертвами COVID-19
Ситуация в ООС: С начала суток зафиксировано 10 вражеских обстрелов
В ООС с начала суток зафиксировано 10 вражеских обстрелов
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Переболевшие коронавирусом Том Хэнкс и Рита Уилсон вернулись в Америку (Фото)
Переболевшие коронавирусом Том Хэнкс и Рита Уилсон вернулись в Америку (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь