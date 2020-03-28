Посвящается мужчинам: вышла новая песня группы Latexfauna "Косатка" (Видео)

Новости культуры:Украинская группа представила песню, которая посвящается мужчинам в кризисе среднего возраста.

Киевская группа "Latexfauna" выпустила новую песню "Kosatka".

"Касатка - первая песня, записанная с новым гитаристом группы Ильей Случанко. Ее мы посвящаем мужчинам, встречающим свой кризис. Многие достигают всего, за чем гнались. Куда же делась и беспричинная радость, которая сопровождала нас в безденежной юности, когда мы умели наслаждаться одним только пламенем костра, который разводили на пиках розовых и теплых скал?", - говорится в описании композиции.

Latexfauna - группа, выступающая в жанре дрим-поп. Одна из ее особенностей - использование в текстах суржика. Коллектив начинался как студенческое увлечение, но сейчас это успешный проект, занимающий верхние строчки чартов.

Напомним, украинская этно-хаос группа "ДахаБраха" (DakhaBrakha) представила свой новый альбом Alambari. Пластинка посвящена путешествиям по миру. А название альбому дала местность в горах Бразилии - городок Аламбари.