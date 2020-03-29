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Воскресенье, 29.03.2020
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Сеть покоряет невероятно сильный клип Michelle Andrade на песню "Proud" (Видео)

Сеть покоряет невероятно сильный клип Michelle Andrade на песню "Proud" (Видео)
15:57 Сегодня Телеграф gordonua.com Фото: instagram

Новости культуры:Вышел клип Michelle Andrade о людях с особенностями.

Украинская певица Michelle Andrade на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Proud.

"Proud - музыкально-социальный проект Michelle Andrade. Она адресует месседж "Гордись тем, кто ты есть" всем людям мира и призывает каждого уловить это послание", - говорится в описании ролика.

В клипе снялись открытый гей Евгений Огурцов, темнокожий танцор Максим Ежов, паралимпийская спортсменка Евгения Бреус, модель-трансгендер Карина Минаева, девушка-альбинос Анастасия Коломиец, утратившая слух в три года Анастасия Чалая, активистка ЛГБТ-сообщества Елена Шевченко, plus-size модель София Возняк.

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"Независимо от цвета кожи, национальности, сексуальной ориентации, своего тела и его возможностей, мы все равны и достойны любви, веры, гордости, поддержки… Поддержка сейчас особенно важна! Сейчас, когда мы физически оторваны от любимых и друзей, не можем обнять друг друга, мы еще сильнее должны чувствовать друг друга и помогать на расстоянии. Меня вдохновляют герои видео. Мы все разные. Но мы не стесняемся говорить об этом и принимаем себя такими, какие мы есть. Я горжусь собой и я горжусь каждым", - прокомментировала премьеру певица. Режиссеры клипа - Максим Шелковников и Денис Маноха.

Напомним, в конце 2019 года певица Michelle Andrade презентовала новую песню "Не знаю", которая впервые в ее исполнении прозвучала на украинском языке.

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Клип, Певица, Michelle Andrade, Proud.
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