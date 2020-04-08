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The Weeknd снял клип на трек "Until I Bleed Out" (Видео)

The Weeknd снял клип на трек "Until I Bleed Out" (Видео)
15:32 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:По мнению музыкальных критиков, новая студийная пластинка The Weeknd получилась очень личной.

Канадский певец The Weeknd представил клип на трек Until I Bleed Out, вошедший в его нашумевший студийный альбом Аfter Hours.

В новой музыкальной видеоработе артист попадает на шумную вечеринку, где среди конфетти, воздушных шаров и веселых танцующих людей у него начинает кружиться голова и он падает в обморок.

Таким образом The Weeknd отсылает к смыслу трека, в котором поет о жизни "под кайфом" и желании вернуться в реальность. 

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Напомним, четвертый студийный альбом музыканта After Hours вышел 20 марта. В период с ноября по февраль с этой пластинки было выпущено три сингла Heartless, Blinding Lights и After Hours.

В своем новом альбоме музыкант откровенно рассказывает о личных любовных переживаниях, изменах, деньгах и славе, которые не принесли ему счастья, о проблемах с наркотиками и алкоголем, а также о желании освободиться от зависимости.

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Все по теме:

Музыка, Песни, The Weeknd, Клипы, Трек, Музыкальные треки, Until I Bleed Out.
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