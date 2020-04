The Weeknd снял клип на трек "Until I Bleed Out" (Видео)

Новости культуры:По мнению музыкальных критиков, новая студийная пластинка The Weeknd получилась очень личной. Канадский певец The Weeknd представил клип на трек Until I Bleed Out, вошедший в его нашумевший студийный альбом Аfter Hours. В новой музыкальной видеоработе артист попадает на шумную вечеринку, где среди конфетти, воздушных шаров и веселых танцующих людей у него начинает кружиться голова и он падает в обморок. Таким образом The Weeknd отсылает к смыслу трека, в котором поет о жизни "под кайфом" и желании вернуться в реальность. Напомним, четвертый студийный альбом музыканта After Hours вышел 20 марта. В период с ноября по февраль с этой пластинки было выпущено три сингла Heartless, Blinding Lights и After Hours. В своем новом альбоме музыкант откровенно рассказывает о личных любовных переживаниях, изменах, деньгах и славе, которые не принесли ему счастья, о проблемах с наркотиками и алкоголем, а также о желании освободиться от зависимости.