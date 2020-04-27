Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ЦОЗ: в Украине каждый пятый зараженный COVID-19 - медик
ЦОЗ: в Украине каждый пятый зараженный COVID-19 - медик
Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"
Названы лучшие легкоатлеты марта
Названы лучшие легкоатлеты марта
Победитель "Голоса страны-10" рассказал о своем триумфе (Видео)
Победитель "Голоса страны-10" рассказал о своем триумфе (Видео)

Нью-йоркская Metropolitan Opera сыграла онлайн-концерт "из дома" (Видео)

Нью-йоркская Metropolitan Opera сыграла онлайн-концерт "из дома" (Видео)
17:51 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:В грандиозном онлайн-концерте приняли участие более 40 исполнителей из разных стран.

В субботу, 25 апреля, нью-йоркская Метрополитен-опера (Metropolitan Opera) собрала более 40 исполнителей в грандиозном онлайн гала-концерте "из дома" - At-Home Gala.

Концерт объединил исполнителей из самых разных стран, от Польши до Южной Африки, от Германии до Азербайджана и от Уэльса до США. В частности, в мероприятии приняли участие Анна Нетребко, Юсиф Эйвазо, Рене Флеминг, Йонас Кауфман, Лизетт Оропеса и многие другие.

Отметим, что в марте Метрополитен-опера досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса и понесла финансовые потери в размере около 60 млн. долл. из-за отмены постановок.

Более 12 миллионов зрителей: как прошел концерт Трэвиса Скотта в Fortnite (Видео)

Как сообщалось ранее, Селин Дион, Леди Гага и The Rolling Stones спели в восьмичасовом онлайн-концерте для врачей - самые популярные выступления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Концерт, Онлайн, Metropolitan Opera, At-Home Gala.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)
02 Чем полезна перловая каша?
03 Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle
04 Есть их нужно, но не натощак: продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок
05 Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия COVID-19: В Раде зарегистрировали законопроект по амнистии осужденных
В ВР зарегистрировали законопроект по амнистии осужденных
&quot;Дия&quot;: Услуги для безработных появились на госпортале
"Дия": Услуги для безработных появились на госпортале
Госказначейство: Дефицит бюджета Украины уже превысил 32 млрд
Госказначейство: Дефицит бюджета Украины уже превысил 32 млрд
Deadline назвал самый прибыльный фильм 2019 года
Определен самый прибыльный фильм 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь