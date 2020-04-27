Нью-йоркская Metropolitan Opera сыграла онлайн-концерт "из дома" (Видео)

Новости культуры:В грандиозном онлайн-концерте приняли участие более 40 исполнителей из разных стран.

В субботу, 25 апреля, нью-йоркская Метрополитен-опера (Metropolitan Opera) собрала более 40 исполнителей в грандиозном онлайн гала-концерте "из дома" - At-Home Gala.

Концерт объединил исполнителей из самых разных стран, от Польши до Южной Африки, от Германии до Азербайджана и от Уэльса до США. В частности, в мероприятии приняли участие Анна Нетребко, Юсиф Эйвазо, Рене Флеминг, Йонас Кауфман, Лизетт Оропеса и многие другие.

Отметим, что в марте Метрополитен-опера досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса и понесла финансовые потери в размере около 60 млн. долл. из-за отмены постановок.

Как сообщалось ранее, Селин Дион, Леди Гага и The Rolling Stones спели в восьмичасовом онлайн-концерте для врачей - самые популярные выступления.