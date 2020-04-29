Группа JULINOZA выпустила нетипичный клип (Видео)

Новости культуры:Украинская группа JULINOZA представила клип на песню "Моє місто" в нетипичном для украинских артистов формате VR.

В центре сюжета - прогулка живописными местами Одессы, запечатленная в съемке с обзором на 360 градусов. Технологии виртуальной реальности способствуют максимальному погружению в атмосферу города.

Режиссером ролика выступил Михаил Крикалов. Клип создавался с помощью дрона и камеры 360, включая актуальные инструменты обработки сферического изображения.

"У каждого из нас есть свой особенный город — то место, которое мы именуем домом. Иногда он находится не в физическом пространстве, а в глубине души. Главное — найти его, ведь только так можно отыскать истину и ответ на все вопросы. Для меня таким городом всегда была Одесса, поэтому ее знаковые локации нашли отображение в экранизации песни", - рассказала лидер группы Юлия Запорожец.

Также доступно оригинальное видео:

Напомним, Yungblud выпустил клип на песню Weird!, который обошелся ему в 100 долларов.