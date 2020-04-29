Работают даже на карантине: барабанщик группы Metallica рассказал о новом альбоме

Новости культуры:Участники работают в домашней обстановке, созваниваясь через Zoom.

Хотя учасники группы Metallica находятся в четырех разных штатах, они продолжают обсуждать новые идеи.

Об этом рассказал барабанщик Ларс Ульрих в беседе с генеральным директором Salesforce Марком Бениоффом, пишет blabbermouth.

Отвечая на вопрос, создает ли его группа новый альбом, пока находятся в самоизоляции, Ульрих признал, что идея находится на рассмотрении.

"Четыре члена Metallica подключаются через Zoom один раз в неделю. Сейчас люди, которые работают над программным обеспечением и всем, что мы используем для музыки, сидят, пытаясь выяснить, как Ларс, Джеймс, Кирк и Роб могут сделать запись Metallica из четырех разных мест в четырех разных штатах. Будет ли запись на карантине у Metallica? Я не могу вам сказать, потому что, опять же, я не знаю, как долго продлится карантин", - рассказал барабанщик.

Напомним, группа Metallica начала публиковать полные записи своих прошлых концертов.