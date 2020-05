Pianoбой выпустил новый альбом: "интересная" обложка от Дмитрия Шурова

Новости культуры:В новый альбом музыканта вошли девять музыкальных треков.

В пятницу, 8 мая, украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) представил свой новый альбом "Заброшка".

О выходе пластинки певец сообщил на личной странице в Instagram, опубликовав фото обложки. На снимке абсолютно голый музыкант лежит на полу в музыкальной студии.

"Я получил большое удовольствие, записывая этот альбом - три недели, звук за звуком. В нем только живые инструменты и все, что звучит - есть на обложке. Рекомендую слушать его от начала до конца, в любимых наушниках. Музыка живет в расстояниях между звуками. Она открывает секретные двери к настоящему себе", - написал Шуров.

В альбом "Заброшка" вошли такие песни: Psycho II - Stairway to Nowhere, Дай руку, Пока нас двое, Higher Than Sky, Гроші, Трудно быть богом, Если ты еще не знаешь, Февраль, Дельфины.