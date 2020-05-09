Скачать
Суббота, 09.05.2020

Не обошлось без экстрима: певица KAMALIYA выпустила безумный клип (Видео)

В песне с достаточно крепким женским характером трудно узнать хрупкую и романтическую исполнительницу. "Я познакомилась с прекрасным девичьим творческим тандемом: Анной Волошиной и Олесей Лихоед. Они показали мне эту песню в демо-версии — и мне она очень понравилась! Над аранжировкой работал известный мастер Вадим Лисица", - комментирует KAMALIYA. Видео успели отснять ещё до введения карантинных мер, в редчайшую дату — 29 февраля. В качестве режиссёра клипа была выбрана Елена Винярская. Она, кстати, стала и стилистом для KAMALIYA в клипе. &nbsp;
showdream.org
Фото: instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Клип, Песня, Камалия.
14:54 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь