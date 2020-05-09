Не обошлось без экстрима: певица KAMALIYA выпустила безумный клип (Видео)

В песне с достаточно крепким женским характером трудно узнать хрупкую и романтическую исполнительницу. "Я познакомилась с прекрасным девичьим творческим тандемом: Анной Волошиной и Олесей Лихоед. Они показали мне эту песню в демо-версии — и мне она очень понравилась! Над аранжировкой работал известный мастер Вадим Лисица", - комментирует KAMALIYA. Видео успели отснять ещё до введения карантинных мер, в редчайшую дату — 29 февраля. В качестве режиссёра клипа была выбрана Елена Винярская. Она, кстати, стала и стилистом для KAMALIYA в клипе.