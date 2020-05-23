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Денис Реконвальд представил новый сингл под названием "Самолет" (Видео)

Денис Реконвальд представил новый сингл под названием "Самолет" (Видео)
18:24 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Одессит Денис Реконвальд не только презентовал новую песню, но и кардинально сменил имидж.

Певец Денис Реконвальд презентовал сингл "Самолет".

"Песню я доработал на карантине и решил выпустить сейчас, как мне кажется, это идеальный трек для сегодняшней ситуации. Мой друг написал мне забавную фразу: "Лети аккуратно, на облаках гололедица", она меня зацепила, я ее записал у себя в голове. И вот спустя 5 лет одна фраза превратилась в песню. В этом треке я передал свое настроение. Сейчас мы все в ожидании, когда все наладиться, и мы сможем улететь на белом самолете", - поделился певец.

На самоизоляции артист не только посвятил свое время творчеству, но и кардинально сменил имидж - новая стрижка и цвет волос.

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Как сообщалось ранее, известная украинская певица Руслана готовит онлайн-концерт "Энергия" ко дню своего рождения.

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Самолет, Песня, Денис Реконвальд.
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