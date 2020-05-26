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Рианна отпраздновала 15-летний юбилей своего первого сингла (Видео)

Рианна отпраздновала 15-летний юбилей своего первого сингла (Видео)
20:11 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры:В воскресенье, 24 мая, исполнилось 15 лет первому синглу певицы под названием "Pon de Replay".

Вспоминая, с чего началась ее карьера, Рианна обратилась к своим поклонникам в новой публикации: "Pon de Replay - вот где все это началось. 15 лет прошло, и я здесь, потому что Бог привел меня к вам, и вы, ребята, поддерживали меня, терпели меня, любили меня, и мы всегда будем связаны! Я так благодарна за то, что вы, мои фанаты, моя семья, дарованы мне".

Pon de Replay вышел 24 мая 2005 года.

Трек занял вторую строчку в чарте синглов Billboard и сделал Рианну восходящей поп-звездой. С тех пор песни Рианны регулярно взлетали до первых позиций в чартах, до сих пор она является самой популярной артисткой на Spotify.

В этом году поклонники Ри ждут ее новый альбом, выход которого постоянно откладывается. В частности, из-за коронавируса, поскольку сейчас певица бросила сила на реализацию других проектов.

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"Пусть только еще раз кто-нибудь из вас, негодники, спросит меня о новом альбоме, пока я тут пытаюсь спасти мир. В отличие от вашего президента", - сказала в прошлом месяце певица. Можно сказать, Рианна и правда пытается спасти мир. Ее фонд Clara Lionel Foundation пожертвовал пять миллионов долларов на борьбу с распространением COVID-19 в Соединенных Штатах и других странах мира.

А в апреле она объединила усилия с создателем Twitter Джеком Дорси, чтобы вместе с ним профинансировать грант в размере 4,2 миллиона долларов для помощи жертвам домашнего насилия на фоне вынужденного домашнего карантина.

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Юбилей, Рианна, Клип, Pon de Replay.
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