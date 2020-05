Рианна отпраздновала 15-летний юбилей своего первого сингла (Видео)

Вспоминая, с чего началась ее карьера, Рианна обратилась к своим поклонникам в новой публикации: "Pon de Replay - вот где все это началось. 15 лет прошло, и я здесь, потому что Бог привел меня к вам, и вы, ребята, поддерживали меня, терпели меня, любили меня, и мы всегда будем связаны! Я так благодарна за то, что вы, мои фанаты, моя семья, дарованы мне".

Pon de Replay вышел 24 мая 2005 года.

Трек занял вторую строчку в чарте синглов Billboard и сделал Рианну восходящей поп-звездой. С тех пор песни Рианны регулярно взлетали до первых позиций в чартах, до сих пор она является самой популярной артисткой на Spotify.

В этом году поклонники Ри ждут ее новый альбом, выход которого постоянно откладывается. В частности, из-за коронавируса, поскольку сейчас певица бросила сила на реализацию других проектов.

Hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits #15YearsOfRihanna pic.twitter.com/EmIH3tjYjq

— (@IAmAlanSaenz) May 24, 2020