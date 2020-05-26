Рианна отпраздновала 15-летний юбилей своего первого сингла (Видео)

Новости культуры:В воскресенье, 24 мая, исполнилось 15 лет первому синглу певицы под названием "Pon de Replay".

Вспоминая, с чего началась ее карьера, Рианна обратилась к своим поклонникам в новой публикации: "Pon de Replay - вот где все это началось. 15 лет прошло, и я здесь, потому что Бог привел меня к вам, и вы, ребята, поддерживали меня, терпели меня, любили меня, и мы всегда будем связаны! Я так благодарна за то, что вы, мои фанаты, моя семья, дарованы мне".

Pon de Replay вышел 24 мая 2005 года.

Трек занял вторую строчку в чарте синглов Billboard и сделал Рианну восходящей поп-звездой. С тех пор песни Рианны регулярно взлетали до первых позиций в чартах, до сих пор она является самой популярной артисткой на Spotify.

On May 24, 2005 Rihanna released her debut single "Pon De Replay". The rest is history. #15YearsOfRihanna pic.twitter.com/pLftJgrklf — Rihanna News (@TeamOfRihanna) May 24, 2020

В этом году поклонники Ри ждут ее новый альбом, выход которого постоянно откладывается. В частности, из-за коронавируса, поскольку сейчас певица бросила сила на реализацию других проектов.

Hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits after hits #15YearsOfRihanna pic.twitter.com/EmIH3tjYjq — (@IAmAlanSaenz) May 24, 2020

"Пусть только еще раз кто-нибудь из вас, негодники, спросит меня о новом альбоме, пока я тут пытаюсь спасти мир. В отличие от вашего президента", - сказала в прошлом месяце певица. Можно сказать, Рианна и правда пытается спасти мир. Ее фонд Clara Lionel Foundation пожертвовал пять миллионов долларов на борьбу с распространением COVID-19 в Соединенных Штатах и других странах мира.

А в апреле она объединила усилия с создателем Twitter Джеком Дорси, чтобы вместе с ним профинансировать грант в размере 4,2 миллиона долларов для помощи жертвам домашнего насилия на фоне вынужденного домашнего карантина.