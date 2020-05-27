В этот раз без Позитива: Дорофеева исполнила на крыше новую песню (Видео)

Новости культуры:Популярная украинская певица презентовала дуэтную композицию с другом детства Гришей Ванюшкиным.

Песня Надежды Дорофеевой и Гриши Ванюшкина вышла на инстаграм-странице звезды. Трек "Черничные ночи" сразу привлек внимание меломанов, ведь это первая песня артистки после распада ее коллектива.

Уже в посте певица призналась, что Гриша Ванюшкин - ее друг еще с подростковых лет. Надежда Дорофеева случайно наткнулась на видео выступления певца и вспомнила прошлое. Поэтому она охотно записала с ним песню и призналась, что хотела бы, чтобы про еще одного талантливого вокалиста и композитора узнала вся Украина.

"Недавно в ленте я наткнулась на онлайн-выступление Гриши Ванюшкина и у меня случился флешбек: нам по 17, мы в родном Симферополе, сидим у Салгира и я слушаю, как Гриша поет Muse под гитару ... Я хочу, чтобы о нем узнало как можно больше людей", - отметила Надя Дорофеева.

View this post on Instagram A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on May 26, 2020 at 2:56am PDT

Ролик к совместной песни артисты записали на крыше с потрясающим видом на Киев.