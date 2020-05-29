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Жизнеутверждающая песня: Our Atlantic презентовали новый клип (Видео)

Жизнеутверждающая песня: Our Atlantic презентовали новый клип (Видео)
11:10 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Группа представила новый клип о ценности каждого мгновения.

Группа Our Atlantic представила клип на песню "Момент". Our Atlantic соединили в музыке несколько временных эпох и жанровых фрагментов, создавая собственное уникальное звучание. Игривый фанк здесь движется в едином ритме с электро-попом, инди и соулом.

По словам Our Atlantic, "Момент" — это призыв следовать принципу carpe diem, проживать каждый день с удовольствием, не полагаясь на неопределенное будущее.

"Вопреки серьезности темы нам хотелось создать по-настоящему жизнеутверждающую песню. Не стоит растрачивать время на злость и агрессию, ведь нас окружает такой интересный, удивительный и многогранный мир. Нужно научиться замечать его красоту", - делится коллектив.

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Режиссером выступила София Чайковская. В клипе Our Atlantic демонстрируют эстетику клипов конца 60-х, то и дело напоминая об образах музыкантов периода "британского вторжения" — словно в видео The Beatles и The Yardbirds добавили ярких красок.

В работе также использовали интересный прием — съемку сквозь линзы и воду, которые искажали изображение.

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Музыка, Клип, Песня, Группа, Our Atlantic.
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