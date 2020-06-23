Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: число активных больных выросло почти на 400%
Коронавирус в Украине: число активных больных выросло почти на 400%
Взрыв дома на Позняках в Киеве: под завалами больше нет погибших
Взрыв дома на Позняках в Киеве: под завалами больше нет погибших
Названа предварительная дата боя Усик - Джошуа
Названа предварительная дата боя Усик - Джошуа
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 июня

Наталья Могилевская выпустила альбом "Любовь - это великая сила": аудио

Наталья Могилевская выпустила альбом "Любовь - это великая сила": аудио
13:41 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram
Украинская певица Наталья Могилевская выпустила новый альбом "Любов - то велика сила". С сегодняшнего дня он уже доступен в ITunes.

По словам звезды, в новом альбоме собрана волшебная музыка для романтических свиданий.

"Музыка, которую многие из вас полюбили с первой минуты прослушивания. Жизнь показала, что взрослею я, меняется глубина восприятия музыки, искусства, театра, кино, и вместе со мной взрослеете вы", - написала Могилевская.

"Именно режим самоизоляции на карантине стал для меня толчком для переосмысления Себя и своего Творчества. 24 часа я занималась тем, что люблю больше всего, - я занималась творчеством! Такой меня не видели еще никогда", - поделилась Могилевская.

World Vision 2020: украинка получила первое место на международном вокальном конкурсе

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) on

Напомним, украинская певица Наталья Могилевская презентовала мини-фильм "Любов - то велика сила", который состоит из пяти клипов исполнительницы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Альбом, Наталья Могилевская, Любов - то велика сила.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть
02 Итоги дня 22 июня: Карантин в Украине и вступительная кампания 2020
03 Зеленский: Канада планирует строить в Украине горно-обогатительный комбинат
04 Эта картинка подскажет, что Вам нужно делать в своей жизни
05 Количество заболевших COVID-19 выросло в 16 областях Украины: карта эпидемии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Непогода в Украине: разрушены дамбы и мосты, обесточены более 200 сел
Непогода в Украине: разрушены дамбы, обесточены более 200 сел
Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 61 случай, три летальные
Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 61 случай, три летальные
В России уже почти 600 тысяч зараженных COVID-19
В России уже почти 600 тысяч зараженных COVID-19
&quot;Новые начинания&quot;: OnePlus в скором времени представит бюджетный смартфон Nord (Фото)
"Новые начинания": OnePlus в скором времени представит бюджетный смартфон Nord (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь