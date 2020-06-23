Наталья Могилевская выпустила альбом "Любовь - это великая сила": аудио

По словам звезды, в новом альбоме собрана волшебная музыка для романтических свиданий.
"Музыка, которую многие из вас полюбили с первой минуты прослушивания. Жизнь показала, что взрослею я, меняется глубина восприятия музыки, искусства, театра, кино, и вместе со мной взрослеете вы", - написала Могилевская.
"Именно режим самоизоляции на карантине стал для меня толчком для переосмысления Себя и своего Творчества. 24 часа я занималась тем, что люблю больше всего, - я занималась творчеством! Такой меня не видели еще никогда", - поделилась Могилевская.
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Напомним, украинская певица Наталья Могилевская презентовала мини-фильм "Любов - то велика сила", который состоит из пяти клипов исполнительницы.