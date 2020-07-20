Певица Rashel выпустила клип на новый сингл "Выбирай" (Видео)

Это вторая композиция, созданная в коллаборации со Стасом Шуринсом.
В видеоработе Rashel появляется в кожаной куртке, а также татуировкой со своим именем на плече.
Своим образом девушка подчеркивает тему эмансипации, которую поднимает в песне.
В ролике отслеживаются восточные мотивы, напоминающие о сирийских корнях певицы: "Как я уже говорила ранее, для меня очень важно показать слушателю мою индивидуальность".
Напомним, 18 июля Rashel представила свой первый сингл с нового ЕP - "Break into". А выход самого ЕР планируется в октябре этого года.