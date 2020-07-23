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Будет жарко: Mozgi представили зажигательный клип на песню "Chica Bamboni" (Видео)

Будет жарко: Mozgi представили зажигательный клип на песню "Chica Bamboni" (Видео)
Обновлено 22:53 Чт, 23 Июль 2020 Телеграф Фото: instagram
В четверг, 23 июля, коллектив Mozgi выпустили новое музыкальное видео на трек Chica Bamboni. Над клипом потрудился талантливый режиссер Алан Бадоев.

Стоит отметить, что композиция стала чрезвычайно популярна в сервисе TikTok.

Танцевальные движения, которые присутствуют в клипе, исполнили многие пользователи, а также знаменитости и известные блогеры, а одноименный TikTok-челлендж набрал уже около 30 млн просмотров.

Украинский клипмейкер Алан Бадоев, который впервые работает с коллективом, признался, что он рад поэкспериментировать с новыми идеями и воплотить их в реальность.

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В свою очередь, Mozgi похвалили работу Бадоева и назвали его гениальным режиссером.

Продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, что съемки клипа Chica Bamboni в условиях карантина проходили достаточно сурово, но талантливые парни смогли представить на выходе неожиданный и стильный контент.

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Все по теме:

Клип, Мозги, Chica Bamboni.

Автор:

Телеграф
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