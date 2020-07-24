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Shy запела на английском: новая песня инди-поп певицы "Mama Says"

Shy запела на английском: новая песня инди-поп певицы "Mama Says"
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская исполнительница Shy на днях презентовала свою новую песню под названием "Mama Says".

Молодая артистка впервые запела на английском и представила летний трек "Mama Says".

Shy рассказала о том, что в новом сингле поется о любви подростков к плохим парням и о том, что иногда такие отношения не всегда бывают приняты взрослыми.

"Когда тебе 17 лет, тот самый bad boy уже на заставке телефона и ты, конечно, думаешь, что эта любовь навсегда. Но только мама считает иначе...", - пояснила Shy.

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Стоит отметить, что 15 мая молодая исполнительница выпустила мини-альбом под названием "Легіт". Кроме этого, Shy представила клип на песню "Твої слова".

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Песня, Shy, Mama Says.

Автор:

Телеграф
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