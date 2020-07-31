Сергей Бабкин представил новый трек "Бомба-Ракета" (Видео)

Украинский певец порадовал своих поклонников новой премьерой песни. На этот раз Сергей удивил всех танцевальным треком "Бомба-Ракета".

В разгар летней поры на официальном ютуб-канале Сергей Бабкин представил новый танцевальный сингл.

Он непосредственно является автором чрезвычайно чувственных баллад и взрывных синглов, всегда не боится экспериментировать и ни в коем случаи не собирается останавливаться на одном жанре.

Известно, дата релиза трека была выбрана не случайно - именно в этот день 49 лет назад первые астронавты проехали на лунном вездеходе по поверхности Луны.

В новом сингле фанк и дэнс набирают полных оборотов и отправляют всех в новую музыкальную галактику Сергей Бабкина.

"Бомба-ракета" – это песня-настроение, после-состояние, в котором я находился, когда писал ее. Я обожаю это словосочетание и использую его часто тогда, когда хочу описать что-то очень крутое. Для меня – это настоящее "вау". Понятно же, что этот сингл про ту бомбу-ракету, которая каждый день со мной, заставляет меня лететь в космос и чувствовать себя земным жителем с неземными эмоциями, – рассказал певец.

Напомним, молодая украинская певица и актриса Анна Тринчер перевоплотилась в новый образ, и все ради нового сингла, который называется "Малиновые волосы".