Очередной рекорд: новый альбом Тейлор Свифт возглавил чарты Billboard

Американская кантри-певица продолжает собирать очередные награды за свой 8-й студийный альбом Folklore. Так, на днях стало известно, что пластинка возглавила чарт альбомов Hot 100.

Кроме этого, песня Cardigan стала номером один в песенном хит-параде Billboard 200 на одной и той же неделе.

Об этом сообщает издание Billboard на своей официальной странице в Twitter.

.@taylorswift13's "Cardigan" officially debuts at No. 1 on this week's #Hot100 chart.

This is the first time in history that an artist has debuted at No. 1 on both the #Hot100 and #Billboard200 in the same week.

— billboard charts (@billboardcharts) August 3, 2020