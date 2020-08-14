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В стиле сумеречной саги: Kler выпустила клип "Нестримна" (Видео)

В стиле сумеречной саги: Kler выпустила клип "Нестримна" (Видео)
Обновлено 22:35 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Украинская певица Kler опубликовала новую работу - музыкальное видео на песню "Нестримна".

Ролик появился на официальном Youtube-канале певицы.

По словам Kler, на создание клипа ее вдохновила вампирская сага "Сумерки", которую она пересмотрела на карантине.

"Помню, впервые увидела этот фильм, когда мне было 15 лет. И, конечно, как и многие девчонки того времени, мгновенно подсела на всю сумеречную сагу. Так что, думаю, это видео найдет отклик у всех, кто спорил когда-то о том, кто круче - команда Эдварда или Джейкоба", - поделилась певица.

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По сюжету клипа, герой отправляется на вечеринку и не замечает, что с наступлением темноты привычный мир преображается до неузнаваемости, а незнакомка, с которой у него возникло притяжение, превращается в нечто совсем иное. Новая работа Kler доступна для прослушивания и скачивания на всех платформах.

Как сообщалось ранее, в марте Kler представила новый клип на песню "Тiкай", снятый режиссером Trent Pazl.

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Клип, Клэр, Нестримна.

Автор:

Телеграф
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