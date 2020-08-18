Ода храбрости: Кристина Агилера записала саундтрек к фильму "Мулан" (Видео)

Кристина Агилера презентовала клип на песню Loyal Brave True для фильма "Мулан" от Disney.

Кристина Агилера выпустила клип на оригинальную песню Loyal Brave True для нового фильма "Мулан" от Disney, который был отложен из-за коронавируса и выйдет в украинский прокат 10 сентября.

Новую песню Loyal Brave True написали Джейми Гартман, Гарри Ґреґсон-Уильямс, Рози Голан и Билли Кребтри, а продюсером стал Джейми Гартман.

Смотрите клип на новую песню Кристины Агилеры "Loyal Brave True":

По словам Агилеры, Loyal Brave True - это баланс между уязвимостью и силой.

Напомним, студия Disney официально заявила, что подписчики Disney+ в Штатах и нескольких других странах смогут увидеть картину 4 сентября этого года.