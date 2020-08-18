Ода храбрости: Кристина Агилера записала саундтрек к фильму "Мулан" (Видео)

Кристина Агилера выпустила клип на оригинальную песню Loyal Brave True для нового фильма "Мулан" от Disney, который был отложен из-за коронавируса и выйдет в украинский прокат 10 сентября.
Новую песню Loyal Brave True написали Джейми Гартман, Гарри Ґреґсон-Уильямс, Рози Голан и Билли Кребтри, а продюсером стал Джейми Гартман.
Смотрите клип на новую песню Кристины Агилеры "Loyal Brave True":
По словам Агилеры, Loyal Brave True - это баланс между уязвимостью и силой.
Напомним, студия Disney официально заявила, что подписчики Disney+ в Штатах и нескольких других странах смогут увидеть картину 4 сентября этого года.