"Залишимось друзями": группа "Фіолет" представила новый сингл - и сразу на трех языках

Популярная украинская рок-группа "Фіолет" выпустила новый романтичный летний трек "Залишимось друзями".

Группа "Фіолет" выпустила романтичный летний трек на трех языках - украинском, белорусском и испанском.

По словам музыкантов, это одна из самых светлых песен в творчестве команды и очень символично, что она увидела свет именно в эти непростые для Украины и мира времена.

К слову, символично, что выход первой за последние шесть лет песни на белорусском языке в творчестве "Фіолет" совпал с протестными событиями в этой стране.

"Латиноамериканские мотивы трека, мелодия и текст появились в конце прошлого года, во время путешествия в Барселону и ситуативных погружений в музыку местных уличных музыкантов. В те дни я работал над концептом нашего нового альбома, который, надеюсь, будет музыкально самым мультикультурным. Импульсивное рождения песни "Залишимось друзями" стало для меня знаком, что мы на правильном пути", - рассказывает фронтмен группы Сергей "Колос" Мартынюк.

Видео "Залишимось друзями" сняли режиссеры Варвара и Виталий Шевчук, они уже работали с "Фіолетом" над клипом "Кохана".

Отметим, что "Залишимось друзями" - второй сингл с будущего альбома группы "Фіолет", выход которого запланирован на осень 2021 года.