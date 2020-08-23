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"Залишимось друзями": группа "Фіолет" представила новый сингл - и сразу на трех языках

"Залишимось друзями": группа "Фіолет" представила новый сингл - и сразу на трех языках
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Популярная украинская рок-группа "Фіолет" выпустила новый романтичный летний трек "Залишимось друзями".

Группа "Фіолет" выпустила романтичный летний трек на трех языках - украинском, белорусском и испанском.

По словам музыкантов, это одна из самых светлых песен в творчестве команды и очень символично, что она увидела свет именно в эти непростые для Украины и мира времена.

К слову, символично, что выход первой за последние шесть лет песни на белорусском языке в творчестве "Фіолет" совпал с протестными событиями в этой стране.

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"Латиноамериканские мотивы трека, мелодия и текст появились в конце прошлого года, во время путешествия в Барселону и ситуативных погружений в музыку местных уличных музыкантов. В те дни я работал над концептом нашего нового альбома, который, надеюсь, будет музыкально самым мультикультурным. Импульсивное рождения песни "Залишимось друзями" стало для меня знаком, что мы на правильном пути", - рассказывает фронтмен группы Сергей "Колос" Мартынюк.

Видео "Залишимось друзями" сняли режиссеры Варвара и Виталий Шевчук, они уже работали с "Фіолетом" над клипом "Кохана".

Отметим, что "Залишимось друзями" - второй сингл с будущего альбома группы "Фіолет", выход которого запланирован на осень 2021 года.

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Все по теме:

Песня, Фиолет, Залишимось друзями.

Автор:

Телеграф
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