Gorchitza выпустил новую песню Everything I Do, записанную с Jenny Kwon: аудио

Леша Gorchitza Лаптев представил новую песню после длительного перерыва.

В июне Леша Gorchitza Лаптев анонсировал свое возвращение, а сейчас выпустил песню Everything I Do, записанную с южнокорейской артисткой Jenny Kwon.

Леша Gorchitza Лаптев — это украинский музыкант и продюсер, который эмигрировал в США и живет в Калифорнии с 2017 года. Наиболее он известен как лидер группы GORCHITZA, которая была активна с 2007 по 2013 годы.

Также он сотрудничал с дизайнерами, артистами Alloise, Аленой Винницкой и Софией Ротару под творческим именем Casual Man.

Напомним, Сергей Бабкин выпустил клип на летний дэнс-сингл "Бомба-ракета".