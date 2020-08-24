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Gorchitza выпустил новую песню Everything I Do, записанную с Jenny Kwon: аудио

Gorchitza выпустил новую песню Everything I Do, записанную с Jenny Kwon: аудио
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Леша Gorchitza Лаптев представил новую песню после длительного перерыва.

В июне Леша Gorchitza Лаптев анонсировал свое возвращение, а сейчас выпустил песню Everything I Do, записанную с южнокорейской артисткой Jenny Kwon.

Леша Gorchitza Лаптев — это украинский музыкант и продюсер, который эмигрировал в США и живет в Калифорнии с 2017 года. Наиболее он известен как лидер группы GORCHITZA, которая была активна с 2007 по 2013 годы.

Также он сотрудничал с дизайнерами, артистами Alloise, Аленой Винницкой и Софией Ротару под творческим именем Casual Man.

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Напомним, Сергей Бабкин выпустил клип на летний дэнс-сингл "Бомба-ракета".

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Музыка, Песня, Gorchitza.

Автор:

Телеграф
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