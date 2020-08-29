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Спустя 22 года: Кристина Агилера презентовала новую версию песни Reflection к фильму "Мулан" (Видео)

Спустя 22 года: Кристина Агилера презентовала новую версию песни Reflection к фильму "Мулан" (Видео)
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram
В клипе на песню Reflection использовали кадры из фильма "Мулан".

Певица Кристина Агилера выпустила новую версию песни Reflection для фильма "Мулан" и клип на нее.

"Моя новая версия Reflection для "Мулан". Сейчас для меня период новых начинаний в жизни и я собираюсь принять женщину, которой стала, развиваясь в этом деле до сих пор. Эта песня всегда находит отклик во мне и предлагает новые захватывающие главы и энергию для меня", - написала певица в своем Instagram.

Как и в мультике, который вышел в 1998 году, главной героиней фильма станет старшая дочь воина Хуа, Мулан, которая отправляется на войну. После того, как император провозглашает, что мужчина из каждой семьи должен вступить в войско, она изображает из себя мужчину и заменяет своего больного отца. В дальнейшем ей предстоит стать одним из самых известных воинов в истории Китая.

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Премьера "Мулан" была запланирована на 26 марта 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса ее несколько раз переносили. В украинский прокат картина выйдет уже 10 сентября.

Как сообщалось ранее, Кристина Агилера презентовала клип на песню Loyal Brave True для фильма "Мулан" от Disney.

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Все по теме:

Клип, Кристина Агилера, Мулан, Reflection.

Автор:

Телеграф
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