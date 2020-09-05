Скачать
Суббота, 05.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Наибольший суточный прирост зараженных: в Минздраве назвали список регионов
Наибольший суточный прирост зараженных: в Минздраве назвали список регионов
Дожди с грозами: чем удивит прогноз погоды на сегодня
Дожди с грозами: чем удивит прогноз погоды на сегодня
Матч Лиги наций отменили из-за коронавируса
Матч Лиги наций отменили из-за коронавируса
В Ровенской области археологи обнаружили артефакты XI века (Фото)
В Ровенской области археологи обнаружили артефакты XI века (Фото)

Guns N' Roses выложили шесть концертных видео с тура 2016 года

Guns N' Roses выложили шесть концертных видео с тура 2016 года
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Американская группа Guns N’ Roses представила музыкальное видео с шестью песнями, снятыми в 2016 году во время тура группы Not In This Lifetime, на стадионе в Хьюстоне и в Мехико.

Сборник продолжительностью 34 минуты начинается с того, что басист Дафф МакКаган поет короткий отрывок из песни Джонни Сандерса You Can't Put Your Arms Around A Memory, а затем группа начинает выступление с The Damned - New Rose, снова с Даффом на вокале.

Напомним, в этом месяце Guns N'Roses впервые выпустят свой сборник лучших хитов 2004 года на виниле.

Двойной винил выйдет 25 сентября.

Hurts выпустили новый альбом Faith после трехлетней паузы: аудио

Как сообщалось ранее, музыканты группы Guns N'Roses выпустят детскую книжку, основанную на одноименном хите группы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Guns N’ Roses.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Калькулятор смерти": создано приложение, которое рассчитывает продолжительность жизни человека
02 Чем сбить давление? Упражнение, которое поможет справиться с гипертонией
03 Шмыгаль: Второго жесткого карантина в Украине не будет
04 Настя Каменских появилась на обложках американских изданий (Фото)
05 Кулеба отправится в Португалию: детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В столице за сутки - 315 случаев COVID-19
В столице за сутки - 315 случаев COVID-19
Сегодня отмечают Международный день благотворительности
Сегодня отмечают Международный день благотворительности
Санкции к Лукашенко: в ЕС поддержали инициативу
Санкции к Лукашенко: в ЕС поддержали инициативу
5 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
5 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь