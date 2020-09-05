Guns N' Roses выложили шесть концертных видео с тура 2016 года

Американская группа Guns N’ Roses представила музыкальное видео с шестью песнями, снятыми в 2016 году во время тура группы Not In This Lifetime, на стадионе в Хьюстоне и в Мехико.

Сборник продолжительностью 34 минуты начинается с того, что басист Дафф МакКаган поет короткий отрывок из песни Джонни Сандерса You Can't Put Your Arms Around A Memory, а затем группа начинает выступление с The Damned - New Rose, снова с Даффом на вокале.

Напомним, в этом месяце Guns N'Roses впервые выпустят свой сборник лучших хитов 2004 года на виниле.

Двойной винил выйдет 25 сентября.

Как сообщалось ранее, музыканты группы Guns N'Roses выпустят детскую книжку, основанную на одноименном хите группы.