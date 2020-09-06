Более 20 млн просмотров за три дня: новый клип с Джастином Бибером "Popstar" бьет рекорды (Видео)

Прошлое и настоящее 26-летнего Джастина Бибера встретились в новом клипе на песню Popstar, который DJ Khaled записал совместно с Дрейком. Отметим, что Бибер исполнил главную роль в музыкальном ролике.
Помимо самого певца, в клипе появляется его супруга Хейли Бибер и менеджер Скутер Браун. Дрейк поблагодарил его за участие и назвал себя его должником.
Клип, который певцы презентовали 3 сентября, набрал больше 20 миллионов просмотров всего за три дня.
Премьера сингла состоялась еще 17 июля. Композиция войдет в 12-й альбом DJ Khaled "Khaled Khaled".
Как сообщалось ранее, недавно 26-летний Джастин Бибер и 23-летняя Хейли вместе прошли обряд крещения.