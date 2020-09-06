Более 20 млн просмотров за три дня: новый клип с Джастином Бибером "Popstar" бьет рекорды (Видео)

DJ Khaled презентовал на своем YouTube-канале клип на совместную с певцом Дрейком композицию Popstar. В ролике снялся канадский поп-исполнитель Джастин Бибер.

Прошлое и настоящее 26-летнего Джастина Бибера встретились в новом клипе на песню Popstar, который DJ Khaled записал совместно с Дрейком. Отметим, что Бибер исполнил главную роль в музыкальном ролике.

Помимо самого певца, в клипе появляется его супруга Хейли Бибер и менеджер Скутер Браун. Дрейк поблагодарил его за участие и назвал себя его должником.

Клип, который певцы презентовали 3 сентября, набрал больше 20 миллионов просмотров всего за три дня.

Премьера сингла состоялась еще 17 июля. Композиция войдет в 12-й альбом DJ Khaled "Khaled Khaled".

Как сообщалось ранее, недавно 26-летний Джастин Бибер и 23-летняя Хейли вместе прошли обряд крещения.