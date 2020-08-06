Скачать
Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о "тишине" на Донбассе: Гарантировать мы ничего не можем
Зеленский о "тишине" на Донбассе: Гарантировать мы ничего не можем
Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров России и Украины
Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров России и Украины
Десна подписала "технаря" Шахтера (Видео)
Десна подписала "технаря" Шахтера (Видео)
Bugatti отправила покупателям первые экземпляры гиперкара Divo (Фото)
Bugatti отправила покупателям первые экземпляры гиперкара Divo (Фото)

Джастин Бибер с женой Хейли прошли обряд крещения: светлые фото

Джастин Бибер с женой Хейли прошли обряд крещения: светлые фото
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Недавно влюбленные решились на ответственный шаг - 23-летняя Хейли и 26-летний Джастин вместе прошли обряд крещения.

Джастин Бибер никогда не скрывал своего отношения к религии. Певец уже несколько лет является последователем пятидесятнической церкви Хиллсонг, не раз заявляя о важности веры в его жизни.

Фотографиями с таинства исполнитель поделился в своем Instagram.

На фото Джастин и Хейли изображены в воде, а тем временем пастор их крестит. Кстати, обряд проходил не в церкви, а судя по фото, прямо в реке.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on

"Вау, это же Кэти Перри!": Орландо Блум поведал, как бургеры помогли ему познакомиться с певицей

"Момент, когда моя жена и я крестились! Это был один из самых особенных моментов в моей жизни. Мы признали нашу любовь и веру в Иисуса публично с нашими друзьями и семьей", - подписал фото с крестин Джастин Бибер.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on

Как сообщалось ранее, недавно Джастин и Хейли Бибер показали первые романтическое путешествие после карантина. Влюбленные отправились на отдых в штат Юта.

Также, в июне Джастин Бибер подал иск против двух анонимных женщин, которые обвинили его в сексуальном насилии. Все, что есть у певца и его адвокатов на данный момент - их имена в Twitter.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джастин Бибер, Крещение, Хейли Болдуин, Хейли Бибер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько птиц Вы видите среди кошек? Личностный тест
02 Худеем с помощью воды: простые правила
03 "Один из крупнейших неядерных взрывов в истории": эксперты оценили мощность взрыва в Бейруте
04 Куриные яйца: полезный продукт, помогающий похудеть без лишних усилий
05 СМИ: Лукашенко "дал зеленый свет" экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера" в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жаркий антициклон: в Украине днем до +35° и дожди только за западе
Жаркий антициклон: в Украине днем до +35° и дожди только за западе
&quot;Слуги народа&quot; решили сменить лозунг
"Слуги народа" решили сменить лозунг
На фрегате Гетьман Сагайдачний выявили COVID-19
На фрегате Гетьман Сагайдачний выявили COVID-19
Джастин Бибер с женой Хейли прошли обряд крещения: светлые фото
Джастин Бибер с женой Хейли прошли обряд крещения: светлые фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь