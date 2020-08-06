Джастин Бибер с женой Хейли прошли обряд крещения: светлые фото

Недавно влюбленные решились на ответственный шаг - 23-летняя Хейли и 26-летний Джастин вместе прошли обряд крещения.

Джастин Бибер никогда не скрывал своего отношения к религии. Певец уже несколько лет является последователем пятидесятнической церкви Хиллсонг, не раз заявляя о важности веры в его жизни.

Фотографиями с таинства исполнитель поделился в своем Instagram.

На фото Джастин и Хейли изображены в воде, а тем временем пастор их крестит. Кстати, обряд проходил не в церкви, а судя по фото, прямо в реке.

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Aug 5, 2020 at 1:17pm PDT

"Момент, когда моя жена и я крестились! Это был один из самых особенных моментов в моей жизни. Мы признали нашу любовь и веру в Иисуса публично с нашими друзьями и семьей", - подписал фото с крестин Джастин Бибер.

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Aug 5, 2020 at 4:02pm PDT

Как сообщалось ранее, недавно Джастин и Хейли Бибер показали первые романтическое путешествие после карантина. Влюбленные отправились на отдых в штат Юта.

Также, в июне Джастин Бибер подал иск против двух анонимных женщин, которые обвинили его в сексуальном насилии. Все, что есть у певца и его адвокатов на данный момент - их имена в Twitter.