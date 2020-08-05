"Вау, это же Кэти Перри!": Орландо Блум поведал, как бургеры помогли ему познакомиться с певицей

В новом интервью 43-летний актер поделился подробностями отношений с 35-летней поп-звездой, которая вот-вот впервые станет мамой.

43-летний Блум и 35-летняя Перри ждут рождения совместного ребенка, пол которого уже известен. Пара еще не заключила брак - свадьбе помешала пандемия. Но Блум уже с энтузиазмом рассказывает о судьбоносной встрече с невестой-певицей на церемонии вручения наград "Золотой глобус" в январе 2016 года.

"Я стоял на сцене, глядя на публику, а она просто сидела среди толпы. И я помню, что она была одета в то красивое розовое платье, и я подумал: "Вау, это же Кэти Перри", - рассказал Блум The Mirror.

Потом актер направился к Кэти. Она сидела рядом с легендарным Дензелом Вашингтоном, которому только что подали коробку гамбургеров.

View this post on Instagram A post shared by Orlando Bloom (@orlandobloom) on Aug 23, 2019 at 12:07am PDT

"Когда я увидел, что подали коробку с гамбургерами, я подошел и сказал Дензелу, мол, эй, чувак, можно мне один? Дензел ответил: "Конечно", поэтому я взял один и подмигнул Кэти. Так все и началось", - поведал актер.

На вечеринке после вручения наград Кэти и Орландо "болтали и танцевали", а потом закрутили роман. В феврале 2017 года они объявили о расставании, а в апреле 2018 года - о воссоединении. В 2019 году в День Святого Валентина они обручились и теперь ожидают первого совместного ребенка.

Недавно у Блума пропал любимый пес Могучий. Собака погибла через семь дней после пропажи. В память о собаке актер сделал тату в области сердца и заявил, что этот печальный инцидент показывает, каким хорошим отцом и мужем он будет.

View this post on Instagram A post shared by Orlando Bloom (@orlandobloom) on Feb 23, 2020 at 9:01am PST

View this post on Instagram A post shared by Orlando Bloom (@orlandobloom) on Jul 21, 2020 at 11:19pm PDT

Блум уже был женат на 37-летней модели Миранде Керр с июля 2010 года до конца 2013 года. У пары родился сын Флинн. Кэти была замужем за комиком Расселом Брэндом с октября 2010 года до начала 2012 года.