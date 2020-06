"Это то, к чему я не отношусь легкомысленно": Джастин Бибер подал иск о диффамации

В заявлении Бибера говорится, что обвинения Даниэль и Кади фактически невозможны и опровергаются бесспорными документальными свидетельствами.

"Даниэль утверждала, что подверглась сексуальному насилию в отеле Four Seasons 9 марта 2014 года, однако Бибер не останавливался в этом отеле в марте 2014 года, и существует множество свидетелей и документальных доказательств для оспаривания ее злой лжи", - говорится в документах, полученных People.

Обвинения Кади также названы фактически невозможными и опровергаются ее собственными заявлениями. Девушка написала в Twitter, что в 2:30 ночи 5 мая 2015 года ее пригласили в отель Бибера Langham в Нью-Йорке, после чего она подверглась сексуальному насилию.

Адвокаты певца, изучившие профиль Кади, заявили, что она - одержимая фанатка Бибера, которая отчаянно хотела с ним встретиться. "Клянусь, если мы не встретимся, я найду тебя и тр**ну", "Джастин, ты такой милый, я люблю тебя! Я заплачу тебе за изнасилование, хорошо?" - писала она в соцсетях. Сам же исполнитель 5 мая в 2:30 утра был на вечеринке Met Gala с десятками свидетелей.

Удастся ли властям привлечь девушек к ответственности - неизвестно. Аккаунт Даниэль в Twitter был удален после того, как Джастин Бибер впервые опроверг обвинения.

Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement.

— Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020