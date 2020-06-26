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"Это то, к чему я не отношусь легкомысленно": Джастин Бибер подал иск о диффамации

"Это то, к чему я не отношусь легкомысленно": Джастин Бибер подал иск о диффамации
11:14 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter.com
Джастин Бибер подал иск против двух анонимных женщин, которые обвинили его в сексуальном насилии в социальных сетях. Все, что есть у певца и его адвокатов на данный момент - их имена в Twitter.

В заявлении Бибера говорится, что обвинения Даниэль и Кади фактически невозможны и опровергаются бесспорными документальными свидетельствами.

"Даниэль утверждала, что подверглась сексуальному насилию в отеле Four Seasons 9 марта 2014 года, однако Бибер не останавливался в этом отеле в марте 2014 года, и существует множество свидетелей и документальных доказательств для оспаривания ее злой лжи", - говорится в документах, полученных People.

Обвинения Кади также названы фактически невозможными и опровергаются ее собственными заявлениями. Девушка написала в Twitter, что в 2:30 ночи 5 мая 2015 года ее пригласили в отель Бибера Langham в Нью-Йорке, после чего она подверглась сексуальному насилию.

Адвокаты певца, изучившие профиль Кади, заявили, что она - одержимая фанатка Бибера, которая отчаянно хотела с ним встретиться. "Клянусь, если мы не встретимся, я найду тебя и тр**ну", "Джастин, ты такой милый, я люблю тебя! Я заплачу тебе за изнасилование, хорошо?" - писала она в соцсетях. Сам же исполнитель 5 мая в 2:30 утра был на вечеринке Met Gala с десятками свидетелей.

Удастся ли властям привлечь девушек к ответственности - неизвестно. Аккаунт Даниэль в Twitter был удален после того, как Джастин Бибер впервые опроверг обвинения.

Джастина Бибера обвинили в изнасиловании: "В этом вообще нет правды"

"Всю свою карьеру я сталкивался со случайными обвинениями, но поговорив со своей женой [Хейли Болдуин] и командой, решил высказаться по этому вопросу, - написал 26-летний певец в Twitter. - Слухи слухами, но сексуальное насилие - это то, к чему я не отношусь легкомысленно. Каждое заявление о сексуальном насилии следует воспринимать очень серьезно, и именно поэтому мой ответ был необходим. Однако эта история фактически невозможна, и именно поэтому я буду работать с Twitter и властями, чтобы привлечь виновных к ответственности".

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Скандал, Джастин Бибер.

Автор:

Телеграф
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