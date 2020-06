Джастина Бибера обвинили в изнасиловании: "В этом вообще нет правды"

В одном обвинении говорится, что Бибер изнасиловал женщину в 2014 году в отеле Four Seasons в техасском городе Остин. Пока что певец прокомментировал только это обвинение. В своем Twitter Джастин объяснил, что это выдумка.

Бибер отметил, что обычно не комментирует подобное, потому что за историю его карьеры на него сваливалось множество разных обвинений, но "сексуальное насилие - это уже серьезно".

"Я хотел собрать все факты прежде, чем отвечу что-либо. За последние сутки появилось сообщение, что 9 марта 2014 я изнасиловал женщину в отеле Four Seasons. Давайте я проясню: в этом вообще нет правды. Я докажу, что даже не был в этом отеле. Я действительно устроил сюрприз публике в Остине, появился там на сцене и спел несколько песен. Но тогда я был там со своей бывшей девушкой Селеной Гомес", - эти слова Бибер сопроводил документами брони, подтверждающими, что в тот день он был с Селеной, и не в отеле Four Seasons, а в отеле Westin.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS

