Скачать
Понедельник, 07.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия не идет на спад: в Минздраве ожидают значительный рост больных и готовят новые больницы
Эпидемия не идет на спад: в Минздраве готовят новые больницы
Обострение на Донбассе: Украина требует от РФ повлиять на боевиков
Обострение на Донбассе: Украина требует от РФ повлиять на боевиков
Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября
Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября
Hubble сделал снимок уникальной спиральной галактики (Фото)
Hubble сделал снимок уникальной спиральной галактики (Фото)

UPark Festival 2021: Deftones и новые даты музыкального фестиваля

UPark Festival 2021: Deftones и новые даты музыкального фестиваля
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Киевский фестиваль UPark-2021 объявил участников и новые даты проведения музыкального мероприятия.

Организаторы киевского UPark Festival, который перенесли из-за коронавируса, объявили участников следующего года. Летом 2021 года меломаны смогут стать частью единого ритма 9, 10, 11, 13 и 15 июля.

Долгожданные Deftones станут хедлайнерами UPark Festival 13 июля 2021. Американскую группу называют основателями нью-металла, в 2001 они взяли Грэмми, а их фирменный звук узнается с первых аккордов.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by UPark Festival (@uparkfestival) on

На прошлой неделе организаторы объявили выступление британских Gorillaz. Триумфальная виртуальная группа стала хедлайнером третьего дня фестиваля, 11 июля 2021 года. Это уже второе выступление артистов в Украине. Первое состоялось на фестивале UPark в 2018 году.

До встречи в следующем году: музыкальный фестиваль Strichka Festival отменили

Напомним, что в первый день фестиваля - 9 июля, выступят My Chemical Romance - одна из самых успешных альтернативных групп 2000-х, легендарная поп-панк группа SUM41 и валлийская группа Neck Deep. 10 июля к ним присоединятся The Offspring, которые доказали, что панк действительно вечен, и Zebrahead, а 15 июля на сцене фестиваля выступят Royal Blood и Twin Atlantic.

Продажа первой партии билетов уже стартовала. Билеты на выступление Deftones появятся в продаже с 11 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фестиваль, Deftones, UPark Festival, UPark.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)
02 "Это фантасмагория": Кулеба прокомментировал идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси
03 "Вкусное" решение проблемы: продукты, которые разжижают густую кровь
04 Протесты в Минске: неизвестные с дубинками избивают людей, силовики проводят задержания (Видео)
05 Шевченко назвал причину поражения от Испании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в каких регионах самая высокая смертность
Коронавирус в Украине: в каких регионах самая высокая смертность
В ближайшие дни в Кремле ожидают Лукашенко
В ближайшие дни в Кремле ожидают Лукашенко
Дожди и холодные ночи: в Украину идет похолодание
Дожди и холодные ночи: в Украину идет похолодание
В Чехии умер режиссер Иржи Менцель
В Чехии умер режиссер Иржи Менцель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь