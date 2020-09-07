UPark Festival 2021: Deftones и новые даты музыкального фестиваля

Киевский фестиваль UPark-2021 объявил участников и новые даты проведения музыкального мероприятия.

Организаторы киевского UPark Festival, который перенесли из-за коронавируса, объявили участников следующего года. Летом 2021 года меломаны смогут стать частью единого ритма 9, 10, 11, 13 и 15 июля.

Долгожданные Deftones станут хедлайнерами UPark Festival 13 июля 2021. Американскую группу называют основателями нью-металла, в 2001 они взяли Грэмми, а их фирменный звук узнается с первых аккордов.

View this post on Instagram A post shared by UPark Festival (@uparkfestival) on Sep 7, 2020 at 2:00am PDT

На прошлой неделе организаторы объявили выступление британских Gorillaz. Триумфальная виртуальная группа стала хедлайнером третьего дня фестиваля, 11 июля 2021 года. Это уже второе выступление артистов в Украине. Первое состоялось на фестивале UPark в 2018 году.

Напомним, что в первый день фестиваля - 9 июля, выступят My Chemical Romance - одна из самых успешных альтернативных групп 2000-х, легендарная поп-панк группа SUM41 и валлийская группа Neck Deep. 10 июля к ним присоединятся The Offspring, которые доказали, что панк действительно вечен, и Zebrahead, а 15 июля на сцене фестиваля выступят Royal Blood и Twin Atlantic.

Продажа первой партии билетов уже стартовала. Билеты на выступление Deftones появятся в продаже с 11 сентября.