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В космос вместе с Gorillaz: группа презентовала новый клип (Видео)

В космос вместе с Gorillaz: группа презентовала новый клип (Видео)
Обновлено 10:01 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Британская группа Gorillaz совместно с солистом группы Тhe Cure Робертом Смитом выпустила песню под названием Strange Timez ("Странные времена").

Сингл стал шестой частью аудиовизуального проекта Song Machine, в рамках которого Gorillaz выпускают совместные песни с разными исполнителями. 

Все песни войдут в новый альбом группы Song Machine, Season One, релиз которого состоится 23 октября.

Режиссером анимационного видео выступил один из основателей группы, художник Джейми Хьюлетт. В нем участники Gorillaz отправляются в космос и видят повсюду лицо Смита.

Gorillaz выступят в рамках крупного фестиваля UPark в 2021 году

Кстати в треке упомянули и Беларусь, где проходят протесты против результатов выборов, там есть строки: "Я мчусь по лесу, странные отголоски Беларуси, где президенты вешают ярлыки на недовольную молодежь" (I’m speeding through the forest, strange echoes of Belarus, Where presidents pin badges on disconnected youth).

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Все по теме:

Музыка, Клип, Gorillaz.

Автор:

Телеграф
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