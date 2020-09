В космос вместе с Gorillaz: группа презентовала новый клип (Видео)

Британская группа Gorillaz совместно с солистом группы Тhe Cure Робертом Смитом выпустила песню под названием Strange Timez ("Странные времена").

Сингл стал шестой частью аудиовизуального проекта Song Machine, в рамках которого Gorillaz выпускают совместные песни с разными исполнителями.

Все песни войдут в новый альбом группы Song Machine, Season One, релиз которого состоится 23 октября.

Режиссером анимационного видео выступил один из основателей группы, художник Джейми Хьюлетт. В нем участники Gorillaz отправляются в космос и видят повсюду лицо Смита.

Кстати в треке упомянули и Беларусь, где проходят протесты против результатов выборов, там есть строки: "Я мчусь по лесу, странные отголоски Беларуси, где президенты вешают ярлыки на недовольную молодежь" (I’m speeding through the forest, strange echoes of Belarus, Where presidents pin badges on disconnected youth).