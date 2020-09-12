Первый с 2017 года: Мэрилин Мэнсон выпустил новый альбом We Are Chaos

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон представил 11 студийный альбом.

Пластинка получила название We Are Chaos и стала его 11-м студийным альбомом. Как сообщает Billboard, это первая пластинка музыканта спустя три года.

В альбом вошло 10 треков, их общая продолжительность составила 42 минуты 31 секунду.

Премьера пластинки состоялась на стримингових платформах Spotify, Apple Music и других.

Для обложки Мэнсон использовал собственный автопортрет, который он назвал Infinite Darkness ("Бесконечная тьма").

По слухам, музыкант написал альбом в апреле.

Как сообщалось ранее, в конце июля Мэрилин Мэнсон выпустил композицию We Are Chaos, а также порадовал фанатов видеоработой к ней.