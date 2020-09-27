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Кэрри Андервуд посреди осени выпустила рождественский альбом: аудио

Кэрри Андервуд посреди осени выпустила рождественский альбом: аудио
Обновлено 17:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американская певица Кэрри Андервуд презентовала рождественский альбом под названием My Gift.

В пластинку вошли 11 песен, в основном, каверы, а также новый сингл Let There Be Peace. Песню Hallelujah Андервуд исполнила вместе с американский исполнителем и автором песен Джоном Леджендом.

Также певица представила новую песню под названием Little Drummer Boy, который она записала дуэтом со своим пятилетним сыном Айзейей.

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Кроме этого, Кэрри Андервуд анонсировала рождественское сольное выступление, организация которого запланирована на новогодние праздники. Съемки сольника пройдут осенью, а вот окончательную дату объявлять позже. Концерт покажут на стриминговом сервисе HBO Max.

Напомним, Кэрри Андервуд - популярная американская кантри-певица. Слава к ней пришла в 2005 году, когда она стала победительницей четвертого сезона талант-шоу American Idol. В 2018 году стала обладательницей именной звезды на Аллее Славы.

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Альбом, Кэрри Андервуд, My Gift.

Автор:

Телеграф
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