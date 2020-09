Кэрри Андервуд посреди осени выпустила рождественский альбом: аудио

Американская певица Кэрри Андервуд презентовала рождественский альбом под названием My Gift.

В пластинку вошли 11 песен, в основном, каверы, а также новый сингл Let There Be Peace. Песню Hallelujah Андервуд исполнила вместе с американский исполнителем и автором песен Джоном Леджендом.

Также певица представила новую песню под названием Little Drummer Boy, который она записала дуэтом со своим пятилетним сыном Айзейей.

Кроме этого, Кэрри Андервуд анонсировала рождественское сольное выступление, организация которого запланирована на новогодние праздники. Съемки сольника пройдут осенью, а вот окончательную дату объявлять позже. Концерт покажут на стриминговом сервисе HBO Max.

Напомним, Кэрри Андервуд - популярная американская кантри-певица. Слава к ней пришла в 2005 году, когда она стала победительницей четвертого сезона талант-шоу American Idol. В 2018 году стала обладательницей именной звезды на Аллее Славы.