"Тінь Сонця" посвятила песню погибшим под Чугуевом курсантам

Лидер украинской метал-группы "Тінь Сонця" Сергей Василюк представил новую композицию под названием - "Живые, как ангелы", которую посвятил молодым курсантам, погибшим в результате авиакатастрофы АН-26 вблизи Чугуева.

Новой, невероятно трогательной песней лидер группы поделился на фейсбук-странице группы 27 сентября.

Сергей рассказал, что автором слов стал Василий Ковтун, а музыку к песне он написал в день публикации видео.

Музыкант отметил, что ему крайне грустно, что в Украине случаются такие печальные события.

Поклонники остались в восторге от новой композиции. Фанаты поблагодарили музыкантов за поддержку в такое нелегкое время.

"Сергію, ти просто великий молодець! Дякую за пісню! Все, що робиться в душі - все відтворив в пісні!", "Дуже потужно. Який біль, сум і відчай назавжди.", "Такие молодые, только жить и жить... Песня супер, эмоции зашкаливают.." - пишут фаны в комментариях.

Также, группа "Тінь Сонця" в связи с трагическими событиями в стране, перенесли свой концерт и выразили соболезнования родным погибших.